Enorm aardgaslek gevonden vanuit de ruimte, met dank aan Nederlands instrument

Illustratie van Sentinel-5P-satelliet, met aan boord het Nederlandse instrument TROPOMI dat onder meer zoekt naar lekkend methaan en luchtveruiling. Beeld ESA

Aardgas bestaat voor het grootste gedeelte uit methaan, een krachtig broeikasgas. Uit gasinstallaties ontsnapte in het gebied 153 kiloton methaan per jaar, qua klimaatimpact vergelijkbaar met een miljoen auto’s. De Noord-Amerikanen waarschuwden het verantwoordelijke bedrijf en inmiddels hebben technici in Turkmenistan het lek gedicht.

‘In een dichtbevolkt land als Nederland zou men zoveel ontsnappend methaan direct detecteren’, zegt hoogleraar Ilse Aben van ruimtevaartinstituut SRON. ‘En dat is maar goed ook, want methaan zorgt voor explosiegevaar. De installatie waar we dit lek vonden, in de buurt van een compressor in Turkmenistan, bevindt zich in the middle of nowhere. Vandaar dat het waarschijnlijk niemand eerder was opgevallen.’

De vondst, gepubliceerd in Geophysical Research letters, werd gedaan door het Canadese GHGSat en bevestigd met het Nederlandse ruimte-instrument TROMPOMI. Het Nederlandse instrument speurt in korte tijd grote delen van de aarde af op zoek naar onder meer ontsnappend methaan. Het Canadese instrument kan detailopnames maken van vijftig bij vijftig meter.

‘Klimaatbewaking’ vanuit de ruimte staat steeds meer in de belangstelling. Zo werkt Europa aan satellieten die de CO 2 -uitstoot op aarde meten, onder meer om te controleren of landen zich wel houden aan klimaatafspraken.