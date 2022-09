Engelsen waren in Middeleeuwen voor overweldigend deel van Noord-Europese komaf

Archeologen bij een graf in Engeland, met het skelet van een man die afstamt van het Noord-Europese vasteland. Beeld Nature

Het kan niet anders of er was in de vroege Middeleeuwen sprake van een grootschalige en langdurige migratiegolf over de Noordzee, concluderen de onderzoekers, die hun bevindingen woensdag publiceerden in Nature. Historici en archeologen zijn al lang verwikkeld in een debat over de vraag wat er gebeurde in Groot-Brittannië na de val van het Romeinse Rijk. Ineens deden zich allerlei veranderingen voor: van de manier van begraven tot de sieraden die men bezat, van de architectuur tot de landbouw. Maar kwam dat door massa-immigratie, door een klein groepje invloedrijke migranten, of door een brute verovering?

In hun zoektocht naar een antwoord besloot een internationaal onderzoeksteam onder leiding van de Duitse archeogeneticus Stephan Schiffels erfelijk materiaal af te nemen bij een groot aantal skeletten. De onderzoekers openden graven uit de periode 200 tot 1300, in een gebied van Ierland tot aan Denemarken. Ook Nederland was vertegenwoordigd, met graven in Groningen en Midlum. Uiteindelijk wisten de onderzoekers van 460 mensen, onder wie 278 Engelsen, het complete dna in kaart te brengen.

De Engelse middeleeuwers bleken voor 76 procent voorouders te hebben afkomstig van het Noord-Europese vasteland. Dat is veel meer dan de Engelsen uit de Bronstijd en de IJzertijd (1 procent), of die uit de Romeinse tijd (15 procent). Dat doet vermoeden dat de oorspronkelijke Romeins-Britse bevolking tijdens de Middeleeuwen langzaamaan werd vervangen.

Massa-immigratie

‘Dit is een heel belangrijke studie’, reageert Thijs Porck, die onderzoek doet naar de Engelse Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden en zelf niet betrokken is bij de Nature-publicatie. ‘De laatste decennia dachten wetenschappers dat er in de vroege Middeleeuwen een elite van migranten naar Engeland kwam, wier cultuur vervolgens dominant werd. Dat zou verklaren waarom er in het Oudengels weinig leenwoorden zijn uit het Keltisch. Nu zie je dat er toch massa-immigratie is geweest.’

Volgens de Nature-studie zijn er wel verschillen in status tussen de oorspronkelijke Britten en de binnenkomende Saksen, maar is het onderscheid ‘subtiel’. Ook vrouwen deden volop mee aan de bevolkingstrek, en zij werden vaker begraven met grafgiften dan lokale vrouwen. Misschien was hun sociale status dus iets hoger, maar van een overduidelijke elite is geen sprake.

Naast de Saksen hebben trouwens ook de Franken behoorlijk wat genetische sporen nagelaten in Engeland. Aan de Engelse zuidoostkust had in de vroege Middeleeuwen al 51 procent van de mensen ‘Franse’ voorouders. Die instroom vanuit Frankrijk ging door tot in de late Middeleeuwen en ook daarna, met als belangrijke aanjager de verovering van Engeland door de Normandiërs in 1066.

Kortom, hoe anders ze zich ook mogen voelen – Engelsen zijn diep van binnen gewoon Europeanen. Of ze nu een Brexit willen of niet.