Energiefysicus Richard van de Sanden: 'CO2 is een grondstof, geen afval'

De eerste keer dat hij in de media het idee opperde, in 2013 was dat, had Richard van de Sanden meteen de bekende experts aan de lijn. Dat het natuurlijk helemaal geen zin heeft om CO2 op te vangen, er brandstof van te maken en die dan alsnog te verbranden. Daar schiet het klimaat namelijk niets mee op. Of erger: het levert per saldo zelfs extra CO2 op.



Klopt allemaal, zegt fysicus Van de Sanden in zijn werkkamer op het Eindhovense researchlab Differ dat hij leidt en waar alles van kernfusie tot brandstofcellen en kunstmatige brandstoffen wordt bestudeerd.