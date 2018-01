Energiedrankjes zijn zo schadelijk dat kinderartsen pleiten voor een verkoopverbod aan jongeren

Drinken jongeren echt zoveel energiedrankjes?

Werden in 2011 nog 'schrikbarend hoge' percentages gemeten, vier jaar later bleken die opmerkelijk lager te liggen

Het Trimbos-instituut constateerde in 2015 dat de populariteit van energiedrankjes onder scholieren flink was gedaald. Werden in 2011 nog 'schrikbarend hoge' percentages gemeten, vier jaar later bleken die opmerkelijk lager te liggen. In 2011 had 61 procent van de scholieren tussen de 12 en 16 jaar in de voorafgaande maand energiedrankjes gedronken. In 2015 was dat teruggelopen tot 38 procent.



De oorzaak van deze trend is volgens het Trimbos-instituut moeilijk aan te wijzen, maar vaststaat dat in de tussenliggende jaren berichten over gezondheidsrisico's verschenen in de media. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwde, ggd's sloegen alarm, scholen haalden de drankjes uit de kantines. Onder druk van Brussel werden etiketten aangepast. Volgens de laatste cijfers (van 2015) drinken nog steeds vier op de tien scholieren energiedrank. Er is een aanzienlijk verschil tussen schooltypen: ruim de helft van de vmbo-scholieren tegen een op de vijf vwo'ers gebruikt de pepdrankjes.