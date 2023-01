En dan zit je zover in het instellingsdoolhof dat je denkt: ik moet nu even iemand kapotschieten in een firstpersonshootergame

Mijn zoontje wilde bij de onlinegame Minecraft het account van een vriendje toevoegen, waarvoor we, volgens de instructies die verschenen, zijn account, dat zich lokaal in de app bevond, zouden moeten koppelen aan een online-account, maar het bleek dan ook nodig om ouderlijk toezicht in te stellen, omdat je daarin bijvoorbeeld aangeeft of 1) een minderjarige wel of niet zelf vrienden toe mag voegen, 2) wat in zijn/haar publieke profiel staat en of er 3) via spraak en video gecommuniceerd kan worden met anderen terwijl hij/zij online speelt, wat al met al een hele bups aan instellingen is en waar je pas bij kunt als je zowel een account voor de ouder als voor het kind hebt aangemaakt, maar die procedure blijkt te bestaan uit een keten van het aanmaken van accounts – zij/hij heeft een Microsoft Account nodig, en jij ook, om deze te kunnen beheren, wat gebeurt door de boel samen te brengen in Microsoft Family Safety (‘Aan de slag met Microsoft Family Safety’, hè ja!), alleen word je dan bij Microsoft Family Safety naar een aparte onderafdeling voor Xbox-instellingen geleid waardoor je denkt ‘Huh, wij hebben helemaal geen Xbox, we spelen Minecraft op een iPad’, maar dat ‘Xbox’ staat dus in dit geval voor álle game-instellingen die je bij Microsoft Family Safety kunt doen – wat je maar net even moet weten.

Dus je haalt nog eens diep adem.

En dan blijkt dat je de game-instellingen niet op de Microsoft Family Safety-website (en dan op de onderafdeling Xbox) kunt veranderen, maar dat je een *aparte* Xbox Family-app moet installeren om dat te kunnen doen en dat stónd natuurlijk wel ergens op de instructiepagina ‘How to Manage Parental Consent, Family Settings and Realms/ Multiplayer Access for a Child Account’ waar je op kon komen door vanuit Minecraft het linkje https://aka.ms/MCMultiplayerHelp over te tikken (erop klikken kan om een of andere reden niet), maar die instructiepagina is nogal uitgebreid en staat vol met nieuwe termen en je denkt bij zo’n verhaal over zo’n extra app ook snel ‘nou, ik hoef niet nóg een app op mijn telefoon want die paar keer dat ik een instelling moet veranderen ga ik wel even naar een website’, maar dát kan dus niet en dat is dan de druppel die je doet denken: ik moet nu even iemand kapotschieten in een firstpersonshootergame, maar daar heb je natuurlijk een account voor nodig, dus besloot ik om dan maar een column te schrijven over dit instellingsdoolhof, waarbij ik vooral ook over wilde brengen hóé gekmakend het is, zo’n eindeloze serie matroesjka’s van instellingen en accounts en hoe de instructies maar over elkaar heen blijven buitelen.

Waarop mijn vrouw zei: misschien kun je iets doen met de vorm van je column?

Jasper van Kuijk op Mastodon: @jaspervankuijk@mastodon.social