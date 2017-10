En als het nou uw eigen kind was?, vroeg ze me

'Ze hield van uitgaan, nieuwe kleren kopen, vakantievieren. Een mooie, uitbundige jonge vrouw van achter in de twintig, bij wie het leven plotseling tot stilstand was gekomen. Baarmoederhalskanker in het eindstadium, we konden niets meer voor haar doen behalve de pijn bestrijden. Ze lag op mijn afdeling en op een avond zei ze me: Paula, zo wil ik niet meer. Haar buik en benen waren opgezwollen, ze had veel pijn, ze was zo moe. Ik lig hier weg te kwijnen, zei ze, terwijl ik midden in het leven hoor te staan.