Emmes: het positieve woord dat Kruimeltje voortdurend gebruikte

Het heerlijke kinderboek Kruimeltje is ook al weer bijna een eeuw oud, maar toen ik het zo'n 45 jaar geleden las leek het me nog veel ouder, ja, welhaast uit de prehistorie. Daar was vooral Kruimeltjes taalgebruik debet aan; hij sprak plat Rotterdams, met uitdrukkingen waarvan ik nog nooit gehoord had, zoals 'watjekou', 'gommeniekes' en 'emmes'. Dat gaf niks, want in de context begreep ik alles toch wel: 'gommeniekes' was kennelijk een verhaspeling van 'gossiemijne' (wat op zijn beurt weer een verbastering is van 'mijn God' ) en een watjekou was een opdonder, muilpeer, een harde klap dus; bij latere etymologische duiding trof ik 'what you call' aan als oerbron voor de term, en dat kan natuurlijk best, Rotterdam was en is een havenstad waar veel vreemde talen worden gesproken.



Lastiger is het woord 'emmes'. Kruimeltje gebruikt het voortdurend, het is een positief woord, dat iets als 'leuk' of 'fijn' lijkt te betekenen, maar ook zoiets als het hedendaagse 'écht wel!' ('Ewa, kijk die hopi sanka!' 'Écht wel!) Ook letterlijk betekent 'emmes' zoiets als 'echt waar', want het stamt van het Hebreeuwse woord emeth, dat 'waarheid' betekent.

Als je maar goed zoekt, kom je God overal tegen