EMA onderzoekt mogelijke ernstige bijwerkingen van populaire afslankmiddelen

Het onderzoek heeft betrekking op de twee nieuwe anti-obesitasmedicijnen Saxenda en Wegovy en diabetesmedicijn Ozempic, dat populair is geworden omdat het (ook bij mensen zonder diabetes) tot flink gewichtsverlies kan leiden. Na aanprijzingen van tal van beroemdheden, onder wie miljardair Elon Musk, is er wereldwijd een run op de middelen ontstaan. Met als gevolg dat diabetespatiënten soms misgrijpen.

In de bijsluiter van de medicijnen worden zelfdodingsgedachten niet als bijwerking benoemd. Het EMA besloot een onderzoek in te stellen na meldingen van de gezondheidsinspectie in IJsland. Het EMA benadrukt dat nog onduidelijk is of de nieuwe medicijnen daadwerkelijk de oorzaak zijn van de gedachten aan zelfdoding en zelfbeschadiging. Het kan goed zijn dat die bij de betrokken patiënten door hele andere factoren worden veroorzaakt en dat het gebruik van de medicijnen daar niets mee te maken heeft.

Anti-obesitasmedicijnen hadden lange tijd een slechte naam. Veel middelen die de afgelopen decennia op de markt kwamen, werden daar al snel weer vanaf gehaald nadat ernstige bijwerkingen aan het licht waren gekomen. De hoop is nu gevestigd op een nieuw type medicijnen, die de werking van darmhormonen nabootsen. Semaglutide en liraglutide, de bestanddelen van die nieuwe middelen, verlagen de bloedsuikerspiegel en vertragen het tempo waarin de maag leeg raakt, waardoor gebruikers zich langer verzadigd voelen en minder snel trek krijgen.

Misselijkheid en diarree

De laatste resultaten van een groot onderzoek naar het effect van semaglutide, die vorige maand werden gepubliceerd in The Lancet, laten zien dat de deelnemers met obesitas na ruim een jaar gemiddeld 15 procent van hun lichaamsgewicht kwijt waren, tegenover 2 procent in de groep die een namaakmiddel kreeg. Misselijkheid en diarree zijn ook in dat onderzoek de meest gemelde bijwerkingen, psychische klachten komen in de lijst met meldingen niet voor.

De Deense farmaceut Novo Nordisk, fabrikant van de drie medicijnen, heeft in een verklaring laten weten dat het alle meldingen over bijwerkingen van de middelen ‘zeer serieus’ neemt. Het bedrijf benadrukt dat semaglutide en liraglutide al meer dan tien jaar worden gebruikt. Gegevens uit langlopend onderzoek bij patiënten hebben volgens de farmaceut nooit aangetoond dat gedachten aan zelfdoding en zelfbeschadiging erdoor worden vergroot.

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) heeft vorige maand een klacht ingediend bij de Inspectie voor de Volksgezondheid en Jeugd omdat afslankklinieken reclame maken voor de nieuwe afslankmedicijnen. Dat is wettelijk verboden. De reclame is volgens het IVM bovendien eenzijdig en misleidend. Zo ontbreekt informatie over de langetermijneffecten, die nog onzeker zijn. Wie stopt met de medicijnen komt meestal weer aan in gewicht.

Het Europese onderzoek naar de mogelijke bijwerkingen van de afslankmedicijnen is in november afgerond.