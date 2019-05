Elon Musks ‘zwerktreintje’ laat aardlingen ademloos naar boven staren, maar astronomen vrezen hinder

Het Starlink treintje dat kort na lancering door amateurastronoom Marco Langbroek op video vastgelegd werd.

Is het een vogel? Is het een vliegtuig? Nee, het is het zwerktreintje van Elon Musk. Wie in de nacht van vrijdag op zaterdag naar de hemel keek, zag rond 1 uur een merkwaardig treintje van lichtjes langs de hemel trekken. Diverse Nederlanders meldden zich bij het ufo-meldpunt om kond te doen van het verschijnsel, dat minder buitenaards bleek dan sommigen dachten: de rits van zestig lichtjes waren de weerkaatsing van zonlicht van even zo veel satellieten, die kort daarvoor vanuit de Verenigde Staten waren gelanceerd.

Het treintje dat ogenschijnlijk kalm (werkelijke snelheid: zo’n 8 kilometer per seconde) langs het zwerk trok, bestond uit de eerste kunstmanen van de Starlink-constellatie, een reeks van uiteindelijk 12 duizend satellieten van ongeveer 230 kilogram die bewoners tot in de verste uithoeken van de aarde razendsnel internet moet gaan bieden. Afzender: SpaceX, het raketbedrijf van Elon Musk, de man die ook aan het roer staat bij autofabrikant Tesla.

Tot drie keer aan toe kwam het treintje in de nacht van vrijdag op zaterdag voorbij. Ook de komende dagen zullen de satellieten zichtbaar zijn, al zullen ze steeds verder uiteen bewegen, doordat de kunstmanen met ingebouwde stuwraketten hun eigen baan opzoeken. De Nederlandse amateurastronoom Marco Langbroek wist het fenomeen met zijn camera vast te leggen en plaatste een video op Twitter die door talloze media werd overgenomen.

VIDEO! Prepare to be mind-blown!

The train of @SpaceX #Starlink satellites passing over Leiden, the Netherlands, some 25 minutes ago. Camera: WATEC 902H with Canon FD 1.8/50 mm lens. I was shouting when they entered FOV!@elonmusk https://t.co/xChLDH32uk Dr Marco Langbroek

Hinder

Musk denkt dat ongeveer dertig lanceringen nodig zijn om iedereen op aarde van potentieel snel internet te voorzien. Op dat moment zullen er zo’n 1.800 Starlink-kunstmanen operationeel zijn. Ter vergelijking: momenteel zweven er ongeveer tweeduizend functionerende satellieten boven de aarde. Tegenover de website Space.com uitte Langbroek lichte zorgen over het grote aantal dat daar nu bij komt: de fonkelmaantjes kunnen astronomen in de toekomst mogelijk hinderen bij hun waarnemingen.

Met een beetje geluk zal het fenomeen de komende maanden vaker te zien zijn, want dit jaar worden als alles goed gaat nog zes van deze treintjes gelanceerd. Na ongeveer vier of vijf jaar actieve dienst zullen satellieten terugvallen naar aarde en volledig in de dampkring verbranden.