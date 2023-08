Elon Musks ‘X’ gooit tijdelijk de rem op verbindingen naar concurrerende platforms

Op het dak van het hoofdkantoor van X (voorheen Twitter) in San Francisco wordt een grote X geplaatst tot woede van veel buurtgenoten die zich stoorden aan het knipperende logo. Beeld AP

X vertraagde de verbinding naar meerdere nieuwsmedia en concurrerende social-mediaplatforms. Gebruikers moesten gemiddeld vijf seconden wachten tot links de X-gebruiker doorschakelde naar de sites van onder andere The New York Times brachten. Ook de nieuwe concurrenten van X (Threads en Bluesky) waren getroffen. Ze hebben één ding gemeen: X-eigenaar Elon Musk is geen fan.

Een vertraging van vijf seconden lijkt niets, maar ‘op social media denkt, deelt en scrollt men in milliseconden’, zegt Geert Lovink, lector netwerkcultuur aan de Hogeschool van Amsterdam. Het geduld van de meeste mensen is na drie seconden op, bleek uit onderzoek van Google. De vertragingen blokkeren dus effectief het verkeer tussen Twitter en andere nieuws- en social-mediaplatforms.

Een anonieme hacker merkte de vertragingen voor het eerst op en deelde zijn vondst afgelopen dinsdag op de website Hacker News. The Washington Post publiceerde er op dezelfde dag over, waarna de vertragingen direct verdwenen. Twitter heeft geen commentaar geleverd.

Over de auteur

Frank Rensen is wetenschapsjournalist en schrijft voor de Volkskrant over technologie. Hij studeerde sterrenkunde in Leiden.

Internetbeheerders passen dit soort vertragingen, ook wel throttling, vaker toe om files op de digitale snelweg weg te werken. Het is niet met zekerheid te zeggen of de Twitter-vertragingen hier ook door zijn ontstaan, maar Lovink vindt het té toevallig dat de getroffen platforms precies degenen zijn waar Musk openbaar van walgt.

Zo tweette hij op 4 augustus, de dag dat de vertragingen zouden zijn begonnen, dat The New York Times de genocide van witte mensen steunt. De krant publiceerde over een anti-apartheidlied uit Zuid-Afrika, Musks geboorteland. ‘Als er ooit een moment was om je abonnement op te zeggen, is het nu wel.’

Door contact tussen zijn eigen en andere platforms te verhinderen, ondermijnt Musk zijn tegenstanders en concurrerende bedrijven, vertelt Lovink. Het is een bekende tegenstrijdigheid van Elon Musk: ‘Hij doet dit soort dingen vaak, maar is naar eigen zeggen een absolute verdediger van de vrije meningsuiting.’

Musks throttling van nieuwsmedia en social-mediaplatforms is volgens Lovink een kleine strijd in een grotere oorlog: door kranten en andere media zoveel mogelijk te verbannen probeert hij van zijn ‘X’, tijdens het Twitter-tijdperk voor velen dé plek om nieuws te delen, iets totaal nieuws te maken. ‘Creatieve verwoesting’, noemt Lovink het. ‘Het oude verdienmodel kapotmaken om iets nieuws te laten ontstaan.’

Wat dat nieuwe mag gaan worden, blijft koffiedik kijken, maar recente ontwikkelingen geven aan dat Musk met X een ‘superapp’ wil ontwikkelen, naar het Chinese WeChat. Daarin kunnen mensen van alles doen, van winkelen en bankzaken tot chatten en gamen. ‘In China leef je zo ongeveer op WeChat, hier hebben we dat nog niet. Dus daar ligt een kans’, aldus Musk in 2022.