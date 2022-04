Elon Musks eigen beeld van een voorvechter van het vrije woord is toch niet zo absoluut

Elon Musk verwijt Twitter dat het zich niet houdt aan de vrijheid van meningsuiting, maar zelf lijkt hij niet vies van wat censuur als het zo uitkomt.

Tesla-topman Elon Musk heeft bijna tachtig miljoen volgers op Twitter en is een fanatiek gebruiker van het netwerk, dat volgens hem fungeert als een dorpsplein. Toch lijkt de liefde aardig bekoeld. Het afgelopen weekend gooide de wispelturige miljardair de knuppel in het hoenderhok en plaatste een peiling, die door ruim twee miljoen twitteraars werd ingevuld. Musk wil van zijn volgers weten of ze vinden of Twitter zich strikt aan het principe van vrijheid van meningsuiting houdt.

Given that Twitter serves as the de facto public town square, failing to adhere to free speech principles fundamentally undermines democracy.



What should be done? https://t.co/aPS9ycji37 — Elon Musk (@elonmusk) 26 maart 2022

Nee natuurlijk, vond de overgrote meerderheid. Wat Musk zelf van die vrijheid van meningsuiting op Twitter vindt, is geen geheim. Hij suggereert dat Twitter de democratie ondermijnt door zich niet aan de principes van vrijheid van meningsuiting te houden.

Bij veel mensen leeft nog altijd het misverstand dat vrijheid van meningsuiting absoluut is. Maar sommige dingen mogen niet, zoals mensen bedreigen. Dat mag op een dorpsplein trouwens ook niet. Los daarvan gaat de vergelijking met het dorpsplein mank: Twitter is een particulier bedrijf met eigen regels. Eerder een heel grote huiskamer dus. Daar mag niet alles. Twitter verbiedt het verspreiden van desinformatie. Dat Twitter bij het naleven van zijn eigen regels regelmatig de mist in gaat en accounts schorst waar dat eigenlijk niet zou moeten (en andersom), doet aan dit principe niets af.

Elon Musks volgers zouden willen dat hij Twitter koopt en alle geschorste accounts weer activeert. Beeld Getty Images

Een aantal van zijn volgers hangt de vlag al uit: Musk moet gewoon Twitter kopen, dan kan hij in één klap alle geschorste accounts weer activeren. Musk zelf hint op het opzetten van een eigen alternatief voor Twitter, waar hij ‘serieus’ over zegt na te denken. Hij zou daarmee oud-president Trump achterna gaan, die uit onvrede met Twitter ook een eigen netwerk heeft opgezet.

Musk ziet zichzelf graag als ‘free speech absolutist’, maar lijkt zelf niet vies te zijn van een beetje censuur als het hem zo uitkomt. Zo werd Tesla-medewerker John Bernal naar eigen zeggen ontslagen naar aanleiding van een persoonlijk YouTube-kanaal met video’s waarin de technologie van Tesla voor autonoom rijden centraal staat. Die video’s zijn nogal kritisch en zijn ontslag volgde kort na de publicatie van een video waarop te zien was hoe Bernals Tesla tegen een paaltje botste.

Een incident? Volgens Business Insider niet. De zakelijke nieuwssite geeft een rij voorbeelden waaruit blijkt dat Musks eigen beeld van een ‘free speech absolutist’ toch niet zo absoluut is. Een blogger die een negatieve analyse van Tesla’s aandelenkoers publiceerde, haalde zich de woede van Musk op de hals. Musk nam contact op met diens werkgever en dreigde met een rechtszaak. Met succes: de blogger liet nooit meer iets van zich horen. Nog een voorbeeld dan: een journalist die kritisch over Tesla schreef, werd hoogstpersoonlijk door Musk opgebeld en zag zijn Tesla-bestelling geannuleerd worden.

We weten niet zeker of Musk met een eigen sociaal netwerk komt. En de kans dat dit eventuele netwerk absolute vrijheid van meningsuiting zal kennen, is nóg een stuk kleiner.