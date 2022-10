Elon Musk wil dat zijn robot een vriend wordt voor iedereen. En in een fabriek kan werken

Tussen alle overnameperikelen rondom Twitter en de losjes uit de heup geschoten vredesplannen voor Oekraïne door presenteerde Tesla-baas Elon Musk afgelopen week ook even zijn nieuwste speeltje. Geen raket of elektrische auto dit keer, maar een robot. Die presentatie, voor een uitbundig klappend publiek, ging uiteraard gepaard met de nodige ronkende uitspraken over een prachtige toekomst die ons allen te wachten staat. Dankzij Musks humanoïde robots gaan we een periode van overvloed tegemoet, aldus Musk, ‘een toekomst waar geen armoede is, waar je kunt hebben wat je wilt. Het is echt een fundamentele transformatie van de beschaving zoals we die kennen.’

Dat liegt er niet om. Maar het is een stuk eenvoudiger een stralende toekomst te schetsen dan een goede robot te bouwen. Musk is de eerste om toe te geven dat zijn robot (Optimus genaamd) nog lang niet klaar is. Tijdens de presentatie liet hij twee exemplaren zien, waarvan er eentje een aardig beeld zou moeten geven van een uiteindelijk productie-exemplaar. Over een jaar of drie à vijf moet het al zover zijn en moeten we zo’n voor 20.000 dollar een robot in huis kunnen halen. Top.

De grote vraag is: waar is Optimus nou precies voor bedoeld? De demo liet een aarzelend bewegend exemplaar op het podium zien en vooraf opgenomen filmpjes waarin de robot een doos neerzet, planten water geeft en een staaf in een fabriek vastpakt. Dat laatste is sowieso een van de plekken die Musk in gedachten heeft: de robot als metalen werknemer in zijn Tesla-fabrieken. Voor een ‘mensachtige robot’, zoals Optimus in verschillende nieuwsartikelen werd aangekondigd, is echter heel wat meer nodig dan twee benen, twee armen en handen met sensoren, hoe knap ook.

Dat weet Musk uiteraard ook. Maar hij laat ook geen gelegenheid onbenut om de hype aan te wakkeren door te benadrukken dat hij verder mikt dan een apparaat dat geschikt is voor het verrichten van relatief simpele en repetitieve taken. Optimus moet uiteindelijk ‘een vriend’ voor iedereen kunnen zijn, zei hij al dan niet half schertsend (bij Musk weet je het nooit). Ook viel het woord ‘brein’, en de term AGI: Artificial General Intelligence. Dit is het soort kunstmatige intelligentie dat niet op één specifiek vlak uitblinkt, zoals nu het geval is, maar de mens op álle vlakken de baas is. Dat schept verwachtingen; niet iedere AI-expert is ervan overtuigd dat dat soort intelligentie er ooit zal zijn.

Ondertussen zijn de commentaren van robotexperts redelijk vernietigend. Ja, het is indrukwekkend wat Tesla in korte tijd voor elkaar heeft gekregen (vorig jaar stond er nog een man in een robotpak op het podium), maar echt bijzonder is het allemaal ook niet in vergelijking met wat andere robotbedrijven momenteel doen, zo luidt de teneur.

Maar je weet natuurlijk nooit waar Musk en zijn mensen toe in staat zijn. Misschien kan Musk eerst proberen een evenknie van zichzelf te maken, zodat hij meer tijd heeft om na te denken over vredesoplossingen voor Oekraïne en of hij Twitter nou wel of niet wil.