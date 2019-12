Elke ziekte heeft haar festival

Met een collectebus langs de deuren voor onderzoek naar een (obscure) ziekte? Kansloos. Wie de aandacht van donateurs wil, denkt groot en organiseert een gala.

Hadden we tien jaar geleden kunnen bevroeden dat Sinterklaas, de voltallige Ajax-selectie, topmodel Doutzen Kroes en het Concertgebouworkest een emmer ijswater boven hun hoofd zouden omkieperen om geld op te halen voor de dodelijke zenuwziekte ALS? Of dat er in een volgepakt Amsterdams theater jaarlijks een Depressiegala zou worden georganiseerd, met optredens en lezingen van ‘ervaren depressievelingen’, en na afloop de verkoop van (zwarte) T-shirts met de opdruk ‘somber is niet gek’?

Met een collectebus de deuren langs, acceptgiro’s versturen of telemarketeers inschakelen om rond etenstijd een belronde te doen: dat zijn in een paar jaar tijd tamelijk belegen inzamelingsmethoden geworden. Medische fondsenwerving is gaandeweg in een spektakelstuk veranderd. Wie in het rumoer op sociale media wil voorkomen dat een potentiële donateur verder klikt en zijn geld elders besteedt, moet iets ludieks organiseren. Iets wat in het jargon van de marketingwereld wordt omschreven als ‘een beleving’.

Beeld Hilde Harshagen

Daarom fietsen duizenden deelnemers jaarlijks de Alpe d’Huez op om geld op te halen voor kankeronderzoek en doen honderden anderen dat op een andere berg, de Mont Ventoux, voor een andere ziekte, ALS. Of op een derde berg, de Col du Galibier, voor hersentumoren. Dus is er een dansavond voor de ziekte van Lyme, een concert tegen de ziekte van Huntington, kun je ‘lopen voor je lever’, wandelen tegen diabetes of reuma, is er een epilepsienachtwandeling, een tbc-sponsorloop, een jaarlijkse elfstrandentocht voor de Hartstichting, kun je rennen voor MS en zwemmen tegen kanker. In navolging van de roze armbandjes tegen borstkanker, is er nu ook een kledinglijn tegen de ziekte van Lyme, bestaan er T-shirts tegen de ziekte van Crohn (‘I hate my guts’), paraplu’s tegen Huntington en alzheimer-sokken. Twee verschillende sokken zijn dat, die de verwarring bij patiënten symboliseren en een gesprek over de ziekte op gang zouden moeten brengen.

Gala’s en storytelling

De jongste trend: organiseer een gala. Het heeft iets ongemakkelijks om aandacht te vragen voor een ernstige ziekte met een avond die is gevuld met een chic diner, een veiling, sprekers en artiesten, maar de formule slaat aan. Naast het Depressiegala kennen we onder meer het Alzheimergala, het Hormoongala, het Huntingtongala en het Leefstijlgala. Vorig jaar werd met het Dna-gala bijna een miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar immuuntherapie tegen kanker.

Storytelling is nog zo’n marketingprincipe in de wereld van de fondsenwerving: donateurs zijn de afgelopen jaren minder gul geworden, zo wijzen de cijfers uit, maar voor een goed, persoonlijk verhaal trekken ze graag en steeds vaker de portemonnee. Het aantal medische crowfundingacties groeit fors, soms worden tonnen ingezameld voor een behandeling die hier niet wordt vergoed. Met als (internationaal) hoogtepunt de inzamelingsactie voor de ernstig zieke Belgische baby Pia, voor wie dit najaar met een sms-actie in een paar dagen tijd 2 miljoen euro werd ingezameld.

Beeld Hilde Harshagen