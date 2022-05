Elk zichzelf respecterend orgaan heeft een Dag: de lever, de hersenen, de nieren. Maar de bij-organen worden gediscrimineerd

Komende donderdag, op 19 mei, is de Internationale Dag van de Huisarts. Dus wees extra lief voor ons. Vandaag, 13 mei, is Wereld Cocktail Dag, en, interessante combinatie, ook Internationale Hummusdag. Veel beroepen, maar ook ziekten, dieren en zelfs kroketten hebben een eigen Dag. En elk zichzelf respecterend orgaan heeft een Dag: de lever, de hersenen, de nieren. Maar bij-organen worden gediscrimineerd. Ze hebben geen van alle een eigen dag. Sterker, ze hebben niet eens een eigen naam, maar slechts een bij-naam. Ik heb het over de bijnier, de bijschildklier en de bijbal.

Bij-organen zijn zoals de manen van planeten. Zoals veel mensen wel alle planeten kunnen opnoemen maar nog niet één maan, nou ja, behalve onze eigen maan – die dan ook generiek dé maan wordt genoemd – kennen mensen vaak wel hun organen, maar niet hun bij-organen.

We beginnen de emancipatie van de bij-organen bescheiden met een kennismaking. Want dat je de planeten en hun manen niet allemaal kent, prima, en dat je niet weet hoe je auto in elkaar zit, oké, maar we hebben het hier over uw lichaam. Beetje zelfkennis over uw eigen hardware kan toch geen kwaad, lijkt me.

Om bovenaan te beginnen, de bijschildklier zit, zoals de naam zegt, bij de schildklier. U heeft zelfs vier bijschildklieren. Ze maken – hoe verrassend – bijschildklierhormoon. Dat reguleert de hoeveelheid calcium en fosfaat in je bloed, wat van belang is voor de botaanmaak.

De bijnier zit – inderdaad – bij de nier; om precies te zijn boven op elke nier eentje, als een kabouterpuntmutsje. Een mens heeft dan ook twee bijnieren. Ze maken verschillende hormonen: adrenaline en noradrenaline, die de bloeddruk reguleren, cortisol, dat je stressniveau reguleert, aldosteron, dat de zouten natrium en kalium in je bloed reguleert en geslachtshormonen, zoals testosteron.

De bijbal zit – juist! – bij de bal. Gemiddeld heeft elke man één bal en één bijbal, maar persoonlijk heeft u er waarschijnlijk óf nul óf twee van elk. Bijballen kun je door de huid voelen, als een soort minidruiventrosjes die van boven naar beneden langs de achterkant van de teelbal lopen. De bijbal is het opslagcentrum voor de in de teelbal aangemaakte zaadcellen. In de bijbal rijpen ze nog verder uit en wachten dan op het duel van hun leven.

De mens heeft nog meer vergeten anatomische onderdelen, zoals de zwezerik. Klinkt als een fabeldier uit Harry Potter, maar zwezerik maakt vooral faam in de haute cuisine. De zwezerik speelt op jonge leeftijd een rol bij het lerend vermogen van onze afweercellen. Het helpt ons immuunsysteem vijanden (bacteriën, virussen) te leren herkennen. Bij volwassenen is de zwezerik bijna helemaal verdwenen. Dit lijkt een belangrijke reden waarom corona voor kinderen niet zo’n probleem vormt: hun zwezerik werkt nog. Oudjes als ik hebben een prima en ervaren immuunsysteem, maar een onbekend nieuw virus is zonder actieve zwezerik een probleem. Zo blijkt maar weer: een oude aap een nieuwe truc leren is lastig.

Zo zwezer ik graag verder over uw minder bekende hardware. Volgende keer, op de Dag van de Zonnebrand: verdwijnende lichaamsdelen.