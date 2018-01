Elektrisch gevangen vis is van slechtere kwaliteit - klopt dit wel?

Klopt de claim?

Die stroomstoten zorgen voor extra stress, dat is logisch. Het vlees wordt er taai van. En ze zien er niet uit Christopher Coutanceau

De quote is te herleiden naar de website van natuurorganisatie Bloom, die fel - en succesvol - campagne voert tegen pulsvisserij vanwege vermeende schade aan de zee-ecologie. De techniek, waarbij vissen vlak voor het net tijdelijk verlamd raken door stroomstoten, is vooral in Nederland populair voor de tongvangst. Eenmaal verlamd lukt het de tongen niet meer om zich dieper in het zand te wroeten en de netten te ontwijken.



Spreekt Coutanceau uit ervaring? We bellen hem op. 'Die stroomstoten zorgen voor extra stress, dat is logisch', zegt hij. 'Het vlees wordt er taai van. En ze zien er niet uit. Ik heb foto's gezien van gehavende vissen. Of ik zelf het verschil heb geproefd? Nee, ik koop alleen vissen die met de lijn zijn gevangen.'