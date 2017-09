Eindredactie moet twee keer nadenken voor gebruik van barbarisme

Onvertaald laten is de slechts denkbare oplossing

Onvertaald laten dan maar?

Nee, dat is de slechtst denkbare oplossing, om dezelfde reden. Je ziet dat overigens wel vaak in de krant. De schrijver vindt een bepaalde zinsnede mooi of veelzeggend of kenmerkend voor de geïnterviewde (of, maar dan gaan we van het slechtste uit, weet zo gauw niet wat het precies betekent).



Zo stond in de krant van 6 september, in een stuk over muziekstad Manchester, een twitterbericht van muzikant Liam Gallagher, dat de auteur deels onvertaald liet: 'Wat een ongelooflijke avond. Pure love vibrations. Nobody comes close to Manchester.' Als Gallagher een Nederlander was geweest, zou je kunnen betogen dat zijn gebruik van veel Engels kenmerkend is en iets zegt over hem. Maar Gallagher is een Engelsman die in zijn moerstaal twittert, dus was er geen enkele reden dit niet te vertalen.



Dus?

Als schrijver, vertaler of eindredacteur niet één, niet twee, maar drie keer nadenken voordat je iets onvertaald laat of een barbarisme gebruikt.