Eindelijk zijn er techwetten die internet beter moeten maken – maar wat was de invloed van lobbyisten erop?

Als het goed is, wordt internet vanaf volgend jaar een stukje beter. Deze week nam het Europees Parlement twee belangrijke nieuwe techwetten aan. Het gaat om de Digital Markets Act (DMA) en de Digital Services Act (DSA), die de huidige, 22-jaar oude internetwetten vervangen. De DMA moet ervoor zorgen dat Europa harder en sneller kan optreden tegen machtsmisbruik van de grote techbedrijven, terwijl de DSA de rechten van de Europese burger moet beschermen. De wet legt onder meer de inzet van online-advertenties aan banden.

Europese politici spraken al eerder in superlatieven over de twee ‘historische’ wetten. Terecht. Tegelijkertijd blijft het verbazingwekkend dat het 22 jaar heeft geduurd voordat de verouderde techwetten een update kregen in de razendsnel veranderende wereld. Waarom zo lang? In al die verloren jaren konden de grote techbedrijven zonder al te veel tegenwerking blijven groeien en steeds machtiger worden.

Een mogelijk antwoord op deze vraag kwam onlangs van Georg Riekeles, die als hoge functionaris bij de Europese Commissie jarenlang van nabij meemaakte hoe de Amerikaanse techsector Europa in de greep hield. In een lang opiniestuk in de Britse krant The Guardian schetst Riekeles, inmiddels directeur van de non-profit denktank European Policy Center, een redelijk ontluisterend beeld.

De Commissie was gefascineerd door Silicon Valley, dat zowel werd vereerd als gevreesd, schrijft Riekeles. Het gevolg was een ‘gevaarlijke laissez-faire ideologie’ die het Brusselse discours over tech-regulering ging domineren. Iedereen in Brussel wilde er maar al te graag op vertrouwen dat technologie vooruitgang was, dat de leidende bedrijven welwillend waren en dat technologie en democratie hand in hand gingen. Hier kritische vragen over stellen was ‘bijna een taboe’. Het een en ander werd volgens Riekeles nog eens extra versterkt omdat machtige stemmen als onze eigen Neelie Kroes (Eurocommissaris voor Mededinging tussen 2004 en 2009) en de toenmalige Britse vicepremier Nick Clegg veel sympathie koesterden voor de Amerikaanse techsector. Riekeles wijst er fijntjes op dat Kroes na haar vertrek uit Brussel belangrijke posities kreeg bij de Amerikaanse techbedrijven Uber en Salesforce. Clegg bekleedt nog steeds een toppositie bij, jawel, Facebook.

Toch zijn de nieuwe techwetten er gekomen. Eind goed al goed? Nou nee. Paul Tang (PvdA) waarschuwde deze week per brief aan de voorzitter van het Europees Parlement voor de machtige techblobby in Brussel. De Nederlandse Europarlementariër stelt dat de grote techbedrijven hun lobbywerk niet altijd met open vizier doen. De DMA en DSA hebben volgens hem een enorme lobbycampagne ontketend, waarbij techbedrijven ‘hun toevlucht namen tot heimelijke misleidende manieren om beleidsmakers te beïnvloeden’. Lobbyisten zouden zich voordoen als vertegenwoordigers van burgers, terwijl zij eigenlijk de belangen van Big Tech behartigen. Tang, die de praktijken ‘schandalig’ noemt, wil dat de president onderzoek doet naar de niet transparant opererende lobbyisten en, waar nodig, maatregelen neemt.

Ondertussen blijft de burger met een wrange smaak achter. Hoe hadden de techwetten er uitgezien zónder al dit stevige lobbywerk?