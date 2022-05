Eindelijk geslaagd: ruimteschip Starliner van Boeing is op weg naar ISS

De lancering van de Starliner, die de tweede commerciële pendeldienst voor astronauten moet worden. Beeld Joel Kowsky / AFP

Omhooggeduwd door de bulderende raketmotoren van de Atlas V-raket van ruimtevaartconcern United Launch Alliance, vertrok het onbemande schip in de nacht van donderdag op vrijdag om 00.54 uur richting het donker van de ruimte.

Starliner moet de tweede commerciële pendeldienst voor astronauten worden, nadat SpaceX met zijn Crew Dragon al in 2020 een officiële certificering binnensleepte. Sindsdien vervoert het bedrijf een aantal maal per jaar astronauten van en naar het ISS.

Pendeldienst

Boeing is de belangrijkste concurrent van SpaceX in het commerciële crewprogramma van Nasa, opgezet om de afhankelijkheid van Russische raketten en modules te beëindigen bij het vliegen naar het ISS. Nasa wilde daarbij niet afhankelijk zijn van één enkel bedrijf, en dus zette het de opdracht voor een commerciële pendeldienst uit bij zowel Boeing als SpaceX.

In tegenstelling tot zijn concurrent kende Boeing tot nog toe vooral tegenslag. De eerste onbemande testvlucht van de Starliner, in december 2019, bereikte het ISS niet, door een opeenstapeling van technische problemen. Zo was vanaf de grond tijdelijk geen communicatie mogelijk met het ruimteschip en liep een interne klok verkeerd, waardoor de timing mislukte van de cruciale koerscorrectie richting de baan van het ISS.

Nieuwe poging

Na afloop onderzocht Nasa die mislukking en presenteerde het bedrijf in de zomer van 2020 een lijst van tachtig verbeteringen die moesten worden doorgevoerd voordat het een nieuwe poging mocht wagen.

Toch ging het ook daarna nog mis. Een tweede poging het ISS te bereiken, in de zomer van 2021, werd nog voor vertrek afgeblazen toen tijdens de laatste controles op het lanceerplatform bleek dat 13 van de 24 zuurstofkleppen in het voortstuwingssysteem klem zaten. Het analyseren en verhelpen van dat probleem kostte vervolgens acht maanden, waardoor Boeing pas donderdag klaar was voor deze nieuwe vlucht richting het ruimtestation.

Vervolgmissie

Starliner moet in de nacht van vrijdag op zaterdag het ISS bereiken. De capsule zal eind mei, nadat deze een aantal dagen aan het station gekoppeld is geweest, weer terugkeren naar de aarde. Hij landt dan, bungelend aan parachutes, op een ruimtevaartbasis in de Amerikaanse staat New Mexico.

Als alles naar wens verloopt, willen Boeing en Nasa snel een vervolg aan de missie geven. Voor het eind van dit jaar moet een bemande testvlucht vertrekken. Pas als dat zonder incidenten gebeurt, krijgt ook Boeing een plek in het vaste lanceerschema richting het internationale ruimtestation.