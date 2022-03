Einde van een tijdperk: de Koude Oorlog is weer helemaal terug in de ruimte

Een Sojoez-raket wordt vervoerd op de Russische lanceerbasis Bajkonoer in Kazachstan, november vorig jaar. Beeld Sergei Savostyanov / Getty

‘Ze vliegen maar op hun bezemstelen.’ Of: ‘Hou op, idioot, anders heb jij de dood van het ISS op je geweten.’ Wie de woorden vermoedt van een anoniem account op sociale media, zit ernaast: dit zijn uitspraken van Dimitri Rogozin, hoofd van het ruimtevaartagentschap Roskosmos, de Russische tegenhanger van Nasa uit de Verenigde Staten en Esa uit Europa.

Het eerste zei hij tegen de Russische staatstelevisie, nadat hij had aangekondigd dat Rusland niet langer raketmotoren zal leveren aan de Verenigde Staten. Het tweede is een – later verwijderd – bericht op Twitter naar aanleiding van een hoogoplopende ruzie met de Amerikaanse oud-astronaut en voormalig ISS-bewoner Scott Kelly, die kritische tweets had verstuurd over de oorlog in Oekraïne. Eerder suggereerde Rogozin al dat ‘het ISS kan neerstorten op de Verenigde Staten of Europa’ als de VS de door hen geplande sancties zouden doorzetten.

‘Ik vond het vroeger eigenlijk altijd een beetje ludiek figuur. Een beetje een grappenmaker’, zegt onafhankelijk ruimtevaartingenieur Erik Laan, die onder meer werkt voor onderaannemers van Esa. ‘Toen hij na de sancties in 2014, ten gevolge van de Russische inname van de Krim, zei dat Amerikanen voortaan maar met trampolines naar het ISS moesten komen, kon ik daar best om lachen’, zegt hij. ‘Maar de lol begint er nu wel snel af te raken.’

De Nederlandse astronaut André Kuipers, die zelf tweemaal met een Russische Sojoez naar het ISS vloog en daar intensief samenwerkte met Russische collega’s, noemt Rogozin ‘een mannetje van Poetin’. ‘Een heel ander soort persoon dan de kosmonauten met wie ik samenwerkte. Met hen was ik alleen met positieve dingen bezig. Met wetenschap, technologie, dingen die de hele mensheid beter kunnen maken’, zegt hij.

‘We spraken op het ISS nooit over politiek of over religie. Natuurlijk was Rusland ook toen ik mijn missies uitvoerde al een dictatoriale staat. Je merkte het ook wel aan de Russische kosmonauten. Dat ze heel voorzichtig waren. Bang waren voor hun carrière, of erger, als ze iets verkeerds zeiden’, zegt Kuipers, die zegt vanwege zijn goede ervaringen met de Russische ruimtevaart vooral droefheid te voelen over de huidige situatie. ‘Dat merk ik ook bij de andere oud-astronauten die ik spreek’, zegt hij. ‘Dit is Poetins oorlog, niet die van de gewone Russen. Ik laat mijn relatie met m’n individuele collega’s in elk geval niet verknallen door de acties van een dictator.’

Roskosmos-directeur Dimitri Rogozin (midden) poseert met medewerkers op de lanceerbasis Bajkonoer. Beeld Tass

Einde van de samenwerking

Wat nog het meest wringt, is hoe het ISS sinds de oorlog in Oekraïne plots een verlengstuk van het strijdtoneel lijkt geworden. ‘Vroeger werd nog gesproken over een Nobelprijs voor het ISS. Het was een lichtend voorbeeld voor hoe je kon samenwerken met al die verschillende nationaliteiten en politieke verschillen’, zegt Kuipers. ‘Maar deze oorlog raakt ook dingen die tot voor kort boven politiek verheven waren. Sport, cultuur en nu dus ook de ruimtevaart. Dit is een terugval naar de tijd van de Koude Oorlog.’

Laan denkt zelfs dat we het definitieve einde van de samenwerking op het ISS zien. ‘Het vertrouwen in elkaar kwam te voet en gaat nu te paard’, zegt hij. In 2024 loopt het Russische ISS-contract sowieso af. En waar de Verenigde Staten al voor de oorlog aankondigden tot 2030 door te willen met het ruimtestation, waren de Russen openlijk aan het twijfelen. ‘Ik vraag me zelfs af of we 2024 wel gaan halen’, zegt Laan.

Spannend worden de momenten dat het station z’n baan moet aanpassen met de motoren van het Russische bevoorradingsschip Progress. Als de Russen besluiten de motoren niet te laten vuren, dan zal het station langzaam terugzakken naar de aarde. ‘Voor de aanwezige astronauten is er dan overigens weinig gevaar, die komen terug naar aarde in de aan het station gekoppelde ruimteschepen die ze al zouden gebruiken aan het eind van hun missie’, zegt Laan. Maar het ruimtestation zelf zal verloren gaan. En ja: als Rusland het wil, kan het het zo timen dat de resterende brokstukken – het ISS is te groot om compleet in de aardatmosfeer te verbranden – terechtkomen op Europa of de Verenigde Staten.

En hoewel Elon Musk eerder op Twitter opperde dat de Crew Dragons van zijn bedrijf SpaceX de taken van de Russen wel konden overnemen, is dat volgens Laan niet zomaar geregeld. Zo is de brandstofcapaciteit van de ruimteschepen onvoldoende om het station zo’n grote zet te geven. En aanpassingen kosten tijd om te testen en certificeren.

Laan is verbaasd dat de lanceringen naar het ISS vooralsnog gewoon doorgaan. ‘De controle van het station is grotendeels in Russische handen. En bij terugkeer naar de aarde speelt naast de Crew Dragon van SpaceX de Russische Sojoez nog altijd een belangrijke rol. ‘Wie nu gaat, loopt volgens mij het risico een Russische gijzelaar te worden’, zegt hij.

Geen betrouwbare partner

Dat Rusland met alle sancties over en weer geen betrouwbare partner meer is, blijkt volgens Laan uit hoe het is omgegaan met de geplande lancering van 36 internetsatellieten van het bedrijf OneWeb, waar onder meer de regering van het Verenigd Koninkrijk aandelen in heeft. Die stond gepland voor vrijdag 4 maart, de rekening was al betaald, maar als antwoord op de sancties besloot Roskosmos ze alleen te lanceren als de Britse regering zijn aandelen zou inleveren en er schriftelijke beloften kwamen dat de satellieten niet voor militaire doeleinden zouden worden gebruikt. Uiteindelijk bleven de satellieten daarom aan de grond. ‘Dat is voor OneWeb een drama. Dit kost ze, schat ik, een paar honderd miljoen aan materiaal en aan al aan Rusland betaalde lanceringen’, zegt Laan.

En daar blijft het niet bij, wat vertraagde of stopgezette ruimtemissies betreft. Zo vertrekt de Europese Marsmissie ExoMars, die door een Russische raket zou worden gelanceerd, niet langer dit jaar. ‘Het wordt nog een flinke uitdaging die missie te doen’, zegt Laan. ‘De aanpassingen die nodig zijn voor lancering met een andere raket zijn groot en Rusland verzorgde nog meer. Het platform waar Marswagen Rosalind Franklin op zou landen en vanaf zou rijden, bijvoorbeeld.’

De ExoMars-robot Beeld Esa

Daarnaast moet een aantal lanceringen van de Europese GPS-satelliet Galileo worden uitgesteld, zijn wetenschappelijke experimenten met Duitsland aan boord van het ISS afgezegd en kan de ‘Nederlandse’ European Robotic Arm, een project dat er – door talloze vertragingen aan (vooral) Russische zijde – 35 jaar over deed om gelanceerd te worden, voorlopig niet in gebruik worden genomen, omdat deze op de Russische zijde van het station zit. ‘Over ERA kun je straks een heel dik boek schrijven met een heel dramatisch einde, als die zo kort voor de eindstreep alsnog sneuvelt’, zegt Kuipers.

Een schaalmodel van de European Robotic Arm (ERA) wordt gedemonstreerd in het European Space Research and Technology Centre in Noordwijk. Beeld ANP

Laatste zetje

Laan denkt dat de oorlog de Russische ruimtevaart het laatste zetje zal geven. ‘Die zat al jaren in een vrije val. De ISS-module Nauka, waar ERA aan vast zit, had om de haverklap technische problemen, waardoor de lancering werd uitgesteld’, zegt Laan. Bovendien ontbrandden na koppeling aan het station de motoren van de module zodat het hele ISS onverwacht zo’n 540 graden draaide. ‘Of neem het gat dat een paar jaar terug ontdekt werd in het ISS, vermoedelijk een Russische productiefout’, zegt Laan. En zo kan hij nog wel even doorgaan. ‘Het land heeft niet bepaald meer een vlekkeloos blazoen.’

Op de lange termijn zullen vooral SpaceX en andere commerciële partijen daarvan profiteren, denkt hij. ‘Het blijft vooral heel verdrietig wat er nu gebeurt, want Rusland was natuurlijk een prachtig ruimtevaartland. Ik hoop elke dag dat Poetin verdwijnt, samen met zijn vazal Rogozin, dat iemand anders het overneemt en de internationale betrekkingen in één klap herstelt. Maar dat lijkt me weinig realistisch.’

Volgens Laan moet dit voor Europa een les zijn dat het zich in de ruimte minder afhankelijk moet opstellen van andere landen. ‘Dat de Europese ExoMars-missie met een Russische raket omhoog moest, heb ik nooit helemaal begrepen. We hebben zelf de Arianeraket, die heel goed werkt’, zegt hij. ‘Het zal goedkoper zijn geweest, of diplomatiek verstandig, ik begrijp heus dat de raketindustrie intiem verweven is met onze geopolitiek. Maar ik denk dat het nu tijd wordt voor strategisch andere keuzes’, zegt hij.

Blijft over het internationaal ruimtestation, het voormalig kosmisch vredespaleis dat nu plots veranderd lijkt in het front van een Koude Ruimteoorlog. Toch is het ondanks de oplopende spanningen vooralsnog de laatste plek waar Russen, Europeanen en Amerikanen echt samenwerken. En hoewel Laan vermoedt dat het doek voor het station nu definitief valt, wil Kuipers zover nog niet gaan. ‘Wat Rogozin gaat doen, wat Rusland gaat doen, ik zou het echt niet weten. Ik hoop vooral dat het ISS kan blijven bestaan als klein navelstrengetje tussen deze landen, als laatste restje internationale samenwerking in deze tijd van oorlog, als tegenwicht tegen de dreiging van verdere militaire escalatie.’

Matroesjka’s van ISS-astronauten. Beeld Donat Sorokin/Tass