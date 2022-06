Eh, wat? Quantumklopjacht op aliens

Soms is ‘min’ maal ‘min’ niet alleen in de wiskunde, maar ook in de bredere wetenschap ‘plus’. Neem nu het hoogst opmerkelijke, ietwat ondoorgrondelijke vakartikel dat twee fysici van The University of Edinburgh onlangs plaatsten op de wetenschappelijke voorpublicatiesite Arxiv. Daarin gaan ze het ene overweldigend lastige ding – communicatie met intelligente buitenaardse beschavingen – te lijf met een ander overweldigend lastig ding: kosmische quantumcommunicatie.

Goed, ho, even gas terug. Aliens, quantum: wat, hoe en waarom zou je?

Laten we beginnen bij lastig ding één: communicatie met intelligente aliens. Dat is een missie zo complex en zo onwaarschijnlijk dat het lukt, dat veel serieuze wetenschappers het hooguit zien als leuke hobby. Tegelijkertijd is de beloning als het toch lukt enorm. Het zou bewijzen dat er elders leven bestaat dat meer is dan zomaar een groezelig korstmosje, of zoiets. Dat er wezens bestaan waarmee je een gesprek kunt voeren, en die net als de mensheid het heelal kunnen aanschouwen en begrijpen.

Vandaar dat bijvoorbeeld SETI (Search for ExtraTerrestrial Intelligence) met radiotelescopen speurt naar boodschappen van zulke intelligente beschavingen. Al verloopt dat vooralsnog, ook na decennialang zoeken, zonder succes.

Wellicht niet zo héél vreemd, denken sommige alienspeurders. We wonen in een uithoek van een onvoorstelbaar groot heelal, dus je moet wel héél veel geluk hebben om toevallig op Radio Alien af te stemmen. Zelfs als je gericht zoekt.

De Very Large Array, een grote Amerikaanse radiosterrenwacht in New Mexico. Met dit soort schotels speuren astronomen onder meer naar berichten van buitenaardse beschavingen. Beeld AFP

Maar: misschien zoeken we naar de verkeerde signalen. Want als buitenaardse beschavingen ons berichten gaan sturen, zo opperen de fysici in hun artikel, zijn dat wellicht geen saaie, ouderwetse radioberichten, maar hippe, nieuwerwetse quantumberichten, versleuteld in röntgenstraling.

Zie daar lastig ding twee: quantumcommunicatie, communicatie die gebruikmaakt van maffe quantumkrachten om onkraakbaar over lange afstanden te reizen. Allereerst ‘superpositie’, dat ervoor zorgt dat de quantumversie van een bit, een qubit, niet alleen ‘0’ of ‘1’ is, maar ook ‘0’ en ‘1’ gelijktijdig kan zijn. En ‘verstrengeling’, waardoor twee qubits zodanig verbonden kunnen raken dat ze elkaars invloed ook aan verschillende uiteinden van het heelal kunnen voelen.

Buit beide superkrachten uit, en je maakt quantumcommunicatie mogelijk. Meer dan duizend kilometer, krijgt men in China inmiddels zelfs voor elkaar, voorlopig het wereldrecord.

Maar, zo schrijven de fysici: zoiets kan óók heus over kosmische afstanden, tot wel tientallen lichtjaren. De ons omringende ruimte is namelijk zodanig leeg dat je daar lichtdeeltjes-met-quantumkrachten doorheen kunt schieten zonder veel risico dat ze onderweg op iets anders botsen.

Mochten aliens inderdaad zulke quantumberichten versturen, dan moeten we ze gemakkelijk kunnen herkennen als bewijs van buitenaardse intelligentie. In tegenstelling tot radiosignalen, die ook worden uitgezonden door gewone kosmische voorwerpen zonder leven, is namelijk geen natuurlijke bron bekend voor quantumröntgenstraling.

En dus is ‘min’ maal ‘min’ ook hier – hopelijk, misschien, wie weet, uiteindelijk – weer ‘plus’.