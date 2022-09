Egyptenaren bouwen piramide van plastic afval

Beeld Reuters

Mogelijk dat uw aandacht in eerste instantie uitgaat naar Hager Mohamed, alias Miss Egypt 2022, maar de bedoeling is dat het oog blijft hangen bij haar achtergrond. Mohamed poseert voor haar selfie bij ‘de hoogste plastic piramide van de wereld’. Die werd in het Egyptische Giza, op de westelijke oever van de Nijl, in 45 dagen opgebouwd uit zo’n 250 duizend plastic flessen en ander afval dat vrijwilligers van de organisatie The Very Nile en vissers sinds 2018 uit het water van de Nijl hebben gevist. De berg weegt zo’n 7.500 kilo en staat symbool voor de plasticvervuiling in de wereld. Vissers werkten mee aan het project omdat zij door vervuiling minder vis vangen. Voor het opvissen van de plastic flessen uit het water kregen zij een vergoeding. De flessen zullen worden hergebruikt in de textielindustrie, die er onder meer tassen en T-shirts van fabriceert.