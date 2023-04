Eetwijzer: hoe (on)gezond zijn light frisdranken?

Beeld Arie Kievit

Is gewone frisdrank echt zo ongezond?

Frisdrank is suikerwater met of zonder toegevoegde koolzuur en een natuurlijk of kunstmatig smaakje, voedingszuren, conserveermiddelen, kleurstoffen, soms wat vruchtensap, plantenextracten zoals thee, of zelfs (onnodige) vitamines. Het bevat 0 procent waardevolle voedingstoffen. Al met één glas krijg je veel calorieën en suiker binnen. De combinatie zuur en zoet vreet je tandglazuur aan. Volgens het Voedingscentrum is er een verband aangetoond tussen suikerrijke dranken en het ontstaan van diabetes type 2.

En light frisdrank?

In light frisdranken is de suiker helemaal of deels vervangen door zoetstoffen zoals aspartaam, acesulfaam-k, sacharine of sucralose. In principe zijn zoetstoffen gezonder dan suiker. Ze bevatten geen of nauwelijks calorieën. Ze laten je bloedsuikerspiegel minder snel stijgen. En ze veroorzaken geen tandbederf. Maar ook light frisdranken bevatten geen nuttige voedingstoffen en zijn net zo zuur en slecht voor je tanden.

Over de auteur Loethe Olthuis schrijft al 25 jaar over voeding en duurzaamheid en is de auteur van het boek Zin en onzin in de supermarkt.

Zijn zoetstoffen slecht voor je?

Nee. Ze hebben allemaal een E-nummer. Dat betekent dat de Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) ze veilig vindt. Bovendien is er voor elke zoetstof een aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) vastgesteld en die is zo ruim, dat je hem eigenlijk nooit haalt.

Maar van light frisdrank kun je toch ook dik worden?

Volgens het Diabetesfonds niet. Recent onderzoek zette alle resultaten uit voorgaande onderzoeken op een rij. Conclusie: je komt niet aan van zoetstoffen, integendeel, ze kunnen helpen bij het afvallen.

Zijn frisdranken met stevia gezonder?

Nee: in voedingsmiddelen mogen alleen steviolglycosiden (E960) worden gebruikt. Dat zijn van oorsprong zoete stoffen in de bladeren van steviaplant, maar zo geconcentreerd en bewerkt dat ze niet natuurlijker of gezonder dan andere zoetstoffen zijn.

Wat betekent ‘bron van fenylalanine’ op light frisdrank?

Dat de zoetstof aspartaam erin zit. Door aspartaam wordt in je lichaam het natuurlijke aminozuur fenylalanine gevormd. Mensen met de erfelijke stofwisselingsziekte PKU kunnen fenylalanine niet verteren. Daarom moet als waarschuwing ‘bron van fenylalanine’ op producten met aspartaam staan.

Is er een gezond, duurzaam en lekker alternatief voor frisdrank?

Water! Met munt, schijfjes komkommer, citroen. Eventueel (suikervrije) limonadesiroop met extra veel water, dat bespaart ook verpakking. En geld.

