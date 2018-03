Eerste sterren schenen in verrassend koud heelal, blijkt uit 'echt heel gaaf' onderzoek

Dit moet het moment zijn geweest waarop de eerste sterren ontstonden

Judd Bowman van Arizona State University en zijn collega's hebben die subtiele stralingsdip nu ontdekt met een relatief eenvoudige radio-ontvanger ter grootte van een diepvrieskist. Die stond opgesteld in de leegte van West-Australië, om zo min mogelijk last te hebben van radiogolven uit de omgeving. Uit de gemeten frequentie blijkt dat het signaal afkomstig is van 180 miljoen jaar na de oerknal. Dat moet ook het moment zijn geweest waarop de eerste sterren ontstonden.



De waargenomen vingerafdruk van het oergas is donkerder dan verwacht. Dat wijst erop dat het gas in de betreffende periode kouder was dan de standaardtheorie voorspelt: geen 7 graden boven het absolute nulpunt, maar slecht 3 à 3,5. Volgens theoreticus Rennan Barkana van de Tel Aviv University in Israël kunnen de atomen extra sterk zijn afgekoeld door wisselwerking met donkere materie. Barkana beschrijft dat idee in een tweede artikel in hetzelfde nummer van Nature.