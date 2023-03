Eerste maagverkleiningen bij Nederlandse obese jongeren vanaf 13 jaar

François van Dielen, maag-darmchirurg in het Máxima Medisch Centrum. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Onomstreden is dat niet. De jongeren zullen de rest van hun leven vitaminepreparaten moeten slikken, blijven voor altijd onder controle van een medisch specialist en zullen hun leefstijl voorgoed moeten aanpassen: na een maagverkleining kunnen zij alleen nog kleine porties eten, een glas drinken bij een maaltijd is er niet bij - tussen eten en drinken moeten zij een half uur wachten.

Artsen en zorgverleners van uiteenlopende disciplines - kinderartsen, chirurgen, anesthesisten, psychologen, diëtisten - hebben dan ook acht jaar gesteggeld voordat zij het eens waren aan welke strenge waarborgen kinderen moeten voldoen voordat zij in aanmerking komen voor een maagverkleining.

Wanhopig gewicht verliezen

Laura Punt, inmiddels 18, probeerde acht jaar lang wanhopig van alles om gewicht te verliezen. Ze volgde alle mogelijke diëten, ging trouw drie keer per week sporten, stond onder begeleiding van een leefstijlcoach, werd opgenomen in een afvalkliniek, probeerde accupunctuur en kreeg zelfs een ‘virtuele maagband’. ‘Dat was iemand die onder een soort van hypnose het effect van een maagband zou kunnen nabootsen. Weggegooid geld.’

Overgewicht beheerste haar leven. Naar school durfde ze op een gegeven moment niet meer, het gepest was te hevig, in de kleedkamer bij de gymles lachten klasgenoten haar uit: de coronacrisis en de online lessen waren een uitkomst voor Laura . ‘Deze maatschappij draait om uiterlijk. Dan kun je wel nagaan wat overgewicht met je doet, het haalt je zelfvertrouwen extreem naar beneden.’

Laura Punt viel 50 kilo af na haar maagverkleiningsoperatie.

Laura heeft wel twee vriendinnen, ‘maar ja, die willen graag shoppen. Wat moet ik in de H&M of de COS? Ik kocht mijn kleren bij de Miss Etam, maar daar wilden mijn vriendinnen natuurlijk niet naar binnen.’

Tijdens een vakantie in Italië, toen ze een zoveelste zoektocht op Google deed uit frustratie, vond ze informatie over het expertisecentrum voor jongeren met overgewicht van het academische ziekenhuis MUMC+ in Maastricht. Ze stuurde een lange mail met haar levensverhaal en mocht langskomen.

Na een uitgebreid screeningstraject onderging Laura in juni 2022 een maagverkleiningsoperatie in Veldhoven. Ze was toen 17 jaar oud, 1,73 meter groot en woog 130 kilo. ‘Toen ik de operatiekamer werd opgereden, zei ik tegen de chirurg: ‘Ik heb hier echt zin in!’

5 tot 10 duizend jongeren komen in aanmerking

Het verhaal van Laura geeft aan wat voor impact overgewicht heeft op patiënten, zegt Anita Vreugdenhil. Zij is kinderarts en hoogleraar in het MUMC+ en oprichter van het expertisecentrum voor overgewicht bij kinderen in Maastricht. Niet alleen de lichamelijke gevolgen kunnen ernstig zijn - suikerziekte, hart- en vaatziektes, leververvetting -, maar ook de mentale en sociale. Mensen met overgewicht worden vaker depressief, raken moeilijker zwanger, hebben moeite vrienden of een baan te vinden en verdienen minder.

Er zijn in Nederland tussen de 5 en 10 duizend jongeren die qua gewicht en leeftijd tot de doelgroep behoren voor een maagverkleiningsoperatie. Maar slechts een klein deel van hen mag de operatie daadwerkelijk ondergaan, zegt Vreugdenhil.

‘Een kinderarts moet een patiënt verwijzen naar een expertisecentrum. Daar bekijken we of er minimaal een jaar lang alles aan is gedaan om het overgewicht te verminderen, met leefstijlverandering, diëtisten, psychologen en gezinsbegeleiding. Pas dan dragen we een patiënt voor bij een landelijk platform waar specialisten van verschillende disciplines de patiënt nogmaals beoordelen. En dan volgen nog intensieve gesprekken met de chirurg en de familie.’ Na de operatie krijgt een jongere nog minstens vijf jaar begeleiding bij de leefstijlverandering die een maagverkleining met zich meebrengt.

Jongeren met de rug tegen de muur

Uit studies in de VS en Scandinavië is gebleken dat een maagverkleining positieve gezondheidseffecten heeft. De studie in Veldhoven en Maastricht heeft als doel te onderzoeken hoe de maagverkleining bij jongeren het beste kan worden ingepast in de huidige zorg.

De maagverkleining gaat de huidige zorg zeker niet vervangen, zegt initiatiefnemer François van Dielen, chirurg in het Máxima MC. ‘Het is een toevoeging aan wat we al bieden. Natuurlijk moeten we vooral inzetten op preventie en intensieve begeleiding. Maar we moeten niet vergeten dat er ook jongeren zijn die al met hun rug tegen de muur staan. Die moeten we ook iets bieden.’

Toch zitten er veel haken en ogen aan de behandeling, vindt Erica van den Akker, kinderarts en coördinator bij het expertisecentrum voor obesitas bij jongeren in het ErasmusMC in Rotterdam, het Centrum Gezond Gewicht . ‘Ik ben blij dat deze optie nu zo zorgvuldig wordt onderzocht. Wij doen deze operaties bewust niet, omdat we vinden dat je deze behandeling moet concentreren in één centrum. Dat geeft de mogelijkheid er wetenschappelijk onderzoek aan te koppelen.’

Volgens Van den Akker is er nog veel onbekend over de gevolgen van een maagverkleiningsoperatie op de lange termijn. ‘Er is bijvoorbeeld nog geen bewijs dat het beter is om al in de puberleeftijd te opereren, of dat je net zo goed kunt wachten tot iemand 18 is. En we weten van het puberbrein dat het slecht is in plannen, in het overzien van langetermijngevolgen. Kun je dan iemand een beslissing laten nemen die impact heeft voor de rest van het leven?’

Dansje op de weegschaal

Onder de 16 kiezen ouders en kind samen, benadrukt kinderarts Vreugdenhil. Vanaf 16 jaar mogen kinderen volgens de wet zelfstandig over medische behandelingen beslissen. ‘Die wet is er niet voor niets.’ En, zegt ze: er is wel degelijk steeds meer bewijs dat vroeger opereren beter is. Want hoe langer het lichaam gewend is aan overgewicht, hoe moeilijker het is er vanaf te komen en hoe groter de langetermijngevolgen zijn voor lichaam en geest.

Laura is blij met haar beslissing. Sinds de operatie is ze 50 kilo afgevallen, nog 12 te gaan tot een gezond gewicht. ‘Elke keer dat ik op de weegschaal sta, maak ik een dansje door de badkamer. Ik kan de H&M in, kan weer een bloesje aan. Ik stap elke dag vrolijk uit bed.’