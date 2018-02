Eerste drijvende zonnecentrale ter wereld komt voor Scheveningse kust

Kennis voor de toekomst

Volgens Wijnand van Hooff, programmadirecteur zonne-energie bij TKI Urban Energy en niet betrokken bij het project met de drijvende zonnecentrales, gaat de zon een van de grootste energieleveranciers van Nederland worden. 'Het is goed om dit plan uit te testen, de Noordzee is immers de grootste ruimte die we beschikbaar hebben in Nederland.'



Ook Miro Zeman, hoogleraar aan de TU Delft en gespecialiseerd in zonne-energie, is enthousiast. 'Dit project gaat ongetwijfeld veel kennis genereren voor de toekomst. Dat hebben we nodig, want bij een agressieve zeeomgeving moeten er aan een zonnecentrale veel hogere eisen gesteld worden.'



De zonnepanelen op zee zullen overigens geen bedreiging vormen voor het leven in zee. Van Hoeken: 'De platforms versterken het ecosysteem in zee juist op een natuurlijke manier. Op de platformen gaan algen groeien, waar weer andere dieren op afkomen. Dat zien we al bij andere zeeplatformen. Maar we blijven monitoren wat voor impact het op de natuur zal hebben, en andersom.' Van Sark: 'Het is natuurlijk niet de bedoeling dat zeehonden of vogels zich op de zonnepanelen gaan nestelen.'