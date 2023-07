Eerste beelden van ruimtetelescoop Euclid zijn veelbelovend: ‘Het regent nu al sterrenstelsels’

Gedeelte van de testopname van ruimtetelescoop Euclid. Beeld Esa

‘Het is ongelooflijk om te zien hoe goed het instrument het meteen al doet’, zegt Edwin Valentijn van de Rijksuniversiteit Groningen, nationaal projectmanager voor de Nederlandse bijdrage aan Euclid, over de testopnamen. Euclid is op 1 juli gelanceerd door de Europese ruimtevaartorganisatie Esa. Afgelopen week kwam hij aan op zijn bestemming, op anderhalf miljoen kilometer afstand van de aarde. De komende zes jaar gaat hij een driedimensionale kaart maken van ruim één miljard sterrenstelsels.

Tony Tyson van de Universiteit van Californië in Davis, niet bij het project betrokken, is enthousiast over de testfoto’s, waarop al een groot aantal sterren en sterrenstelsels zichtbaar is, ondanks de korte belichtingstijd van slechts enkele seconden. ‘Zo te zien werken de camera’s goed en levert de telescoop scherpe beelden.’

Over de auteur

Govert Schilling is wetenschapsjournalist gespecialiseerd in sterrenkunde. Hij schreef tientallen boeken over het heelal en maakte onder meer de televisieserie Govert naar de grenzen van het heelal.

Door de ruimtelijke verdeling van sterrenstelsels op verschillende afstanden in kaart te brengen, biedt Euclid zicht op de evolutie van het heelal in de afgelopen tien miljard jaar. Zo hopen sterrenkundigen meer te weten te komen over de raadselachtige donkere energie die de uitdijing van het heelal sinds een paar miljard jaar aan het versnellen is.

Mysterieus spul

Daarnaast legt Euclid heel nauwkeurig de vorm van elk waargenomen sterrenstelsel vast. Die vorm wordt beïnvloed door de zwaartekracht van alle materie die zich tussen het sterrenstelsel en de ruimtetelescoop bevindt. Via deze ‘zwakke lenswerking’ valt de verdeling van de donkere materie in het heelal te achterhalen – mysterieus spul dat geen enkele vorm van straling uitzendt, maar wel zwaartekracht op zijn omgeving uitoefent.

Voor die precisiemetingen is een hoge beeldscherpte van groot belang. ‘Het is dan ook geweldig om te zien dat we de vereiste scherpte bereiken over het hele beeldveld’, aldus teamlid Koen Kuijken van de Leidse Sterrewacht in een persverklaring.

Volgens Tyson, die de techniek van de zwakke lenswerking veertig jaar geleden bedacht, zijn de Euclid-metingen complementair aan de toekomstige waarnemingen van het Vera Rubin Observatory, dat eind 2024 in gebruik wordt genomen in Noord-Chili. Die reuzentelescoop kan meer en zwakkere sterrenstelsels zien dan Euclid, maar de beeldscherpte is lager door de storende werking van de aardse dampkring.

Strooilicht

Kort na de lancering bleek dat Euclid last had van strooilicht: via een klein gaatje kwam er onbedoeld wat zonlicht in de camera terecht. Dat probleem is inmiddels verholpen door de ruimtetelescoop een beetje te draaien.

De komende maanden volgen nog meer tests; eind dit jaar moet het wetenschappelijke waarnemingsprogramma echt van start gaan, en zal Euclid elke dag 850 gigabits aan data versturen naar grondstations in Argentinië en Spanje. Het internationale Euclid-consortium telt 2.500 wetenschappers van zo’n 300 instituten uit 17 landen.

Vanwege de hoge kwaliteit van de testopnamen hebben astronomen alle vertrouwen in een succesvol project. Valentijn: ‘Het regent nu al sterrenstelsels.’