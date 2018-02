Eenden die brood gevoerd krijgen, gaan eerder dood - klopt dit wel?

Bioloog Kees Moeliker, tevens directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam en eendenkenner, gelooft er dan ook niets van. Voor wilde eenden in natuurgebieden is een gemiddelde levensverwachting van anderhalf jaar heel gewoon. Toevallig vermeldt zijn handboek wel een recordmeting van een 29-jarige eend. Misschien was dat wel de bron van het gerucht. Het betrof hoe dan ook een enkele geluksvogel, constateert Moeliker. 'Die-hards heb je altijd.'



Het lijkt er dus niet op dat brood de levensverwachting van stadseenden verkort, al prijst Moeliker iedere poging om het eens serieus te onderzoeken, zoals het nieuwe meldpunt doet. Tot Moelikers ergernis beweren sommige vogelopvangcentra dat brood ook slecht is omdat het mannetjeseenden ophitst, waardoor die massaal vrouwtjes gaan verkrachten. 'Wat een onzin', zegt de bioloog. 'Groepsverkrachtingen horen bij het natuurlijke gedrag van eenden. Ze doen het ook in de Biesbosch en Oostvaardersplassen waar ze geen brood krijgen.'



Moeliker is voorstander van brood voeren: kleine beetjes kunnen geen kwaad en 's winters hebben de eenden baat bij extra voedsel. Bovendien is het voor kinderen een toegankelijke kennismaking met vogels. Net als de Vogelbescherming waarschuwt hij voor het dumpen van kilo's brood: het is best mogelijk dat dat de waterkwaliteit verslechtert en ongedierte aantrekt.