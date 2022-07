Een waterlelie die al 177 jaar te zien is in Londen is pas nu ontdekt als nieuwe soort

Beeld Getty

Aangenaam: Victoria boliviana. Een nieuw ontdekte soort waterlelie. Een reuzenlelie. Met haar bloemen die van wit naar roze kleuren en haar stekelige bladstelen is zij nu officieel de grootste waterlelie ter wereld. Haar bladeren kunnen tot drie meter breed worden. De beroemde waterlelies van Monet zijn er kinderspel bij.

De imposante waterplanten komen oorspronkelijk uit Bolivia. Ze zijn al vele jaren te zien in botanische tuinen over de hele wereld, maar lange tijd was de genetische herkomst van de verschillende soorten lelies maar nauwelijks onderzocht. Nu pas hebben onderzoekers, onder meer van de Londense Kew Gardens, waar de foto is genomen, aan de hand van dna vastgesteld dat de ‘nieuwe’ reuzenlelie weliswaar verwant is aan, maar toch ook essentieel afwijkt van de bekendere neven Victoria amazonica en Victoria cruziana. Ongeveer een miljoen jaar geleden moet de Boliviana zich genetisch hebben afgesplitst van zijn familie.

In de Kew Gardens was de lelie al 177 jaar te bezichtigen, maar nu hangt er een nieuw naambordje bij. Een juiste toeschrijving is volgens de onderzoekers van groot belang in een tijd van snel afnemende biodiversiteit. ‘Het goed identificeren en documenteren van plantendiversiteit is cruciaal om die te beschermen en er duurzaam van te profiteren’, zei een van de onderzoekers bij de presentatie van Victoria boliviana.