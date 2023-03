Een VR-bril in de auto tegen wagenziekte: de proef op de som

Holoride presenteerde zijn vr-set voor in de auto voor het eerst ­tijdens de techbeurs CES in Las ­Vegas, samen met Audi, dat in de start-up investeerde. Beeld Audi

Met een zware klap sluit het achterportier van de Audi e-tron. Naast me op de bank ploft Daniel Profendiner neer, mede-oprichter en technisch directeur van Holoride. Deze start-up uit München ziet zichzelf als de toekomst van in-car-entertainment.

Moderne auto’s zitten al vol met schermen waarop passagiers films kunnen kijken of hun Spotify kunnen bedienen, maar dat gaat Holoride niet ver genoeg. Het bedrijf gelooft heilig in VR-brillen in combinatie met autoritten. Het idee is dat de omgeving waarin de auto rijdt, wordt vertaald naar een virtuele belevingswereld die de passagier via zijn VR-bril ziet. Dat zou wagenziekte tegengaan. De techniek is gewoon voorhanden: moderne auto’s zitten al tjokvol sensoren. Moderne Audi’s zijn klaargestoomd voor het virtuele spektakel dat het kroost (of andere passagiers) gedurende lange reizen moet entertainen.

Auto als joystick

‘De auto is de joystick van een videogame’, zegt Profendiner, terwijl hij mij de VR-headset aanreikt. Plaats van handeling is Las Vegas, waar Holoride tijdens techbeurs CES samen met Audi (dat in de start-up investeerde) zijn vinding voor het eerst presenteert. De chauffeur geeft de elektrische auto de sporen, maar ik zie al niets meer van de omgeving: de blauwe lucht, zesbaanswegen, flikkerende casino’s en grote hotels maken plaats voor pixels.

Beeld Audi

We beginnen met een game waarin ik met een soort spaceshuttle door een asteroïdengordel vlieg, kogels op andere shuttles moet afvuren en objecten moet ontwijken. De bewegingen die de auto maakt worden gevolgd door het ruimteschip. Accelereert de auto, dan versnelt het schip. Neemt de chauffeur een rechterbocht, dan draait het schip mee. Het leidt ertoe dat ik de game kan spelen zonder misselijk te worden.

Netflix

Daarna volgt een Netflix-trailer. Dat is minder spectaculair omdat die beelden zich niet aanpassen. Of je nu hard of langzaam rijdt: wat je ziet, is hetzelfde. Hier heeft Holoride een truc uitgehaald door het beeld niet schermvullend te laten zijn, maar de randen op te vullen met een geabstraheerd landschap dat meebeweegt met de auto. Op die manier is de kijker zich toch bewust van de omgeving, anders dan een situatie waarin hij op zijn mobieltje tuurt. Wie veel last heeft van wagenziekte, kan het tv-scherm in zijn bril kleiner maken, zodat het landschap aan de randen meer ruimte krijgt.

Beeld Audi

De rit van het centrum naar het vliegveld en weer terug is te kort om een definitief oordeel te kunnen vellen, maar de eerste indruk is positief: geen greintje misselijkheid. Jelte Bos, die onderzoek doet naar bewegingsziekte bij TNO en aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, is daar niet verrast over: ‘Ik vind het een zinnig idee om een virtuele wereld te laten bewegen alsof het de fysieke wereld is. En met hulp van de vele sensoren die tegenwoordig in auto’s zitten, kan dit ook echt werken.’ Het idee is volgens Bos niet nieuw. Sterker nog: hij deed daar vijftien jaar geleden al onderzoek naar, maar toen was de VR-technologie nog niet voorhanden.

De bril vertaalt de bewegingen van de auto. Beeld Audi

Conflict

Bewegingsziekte, legt Bos uit, ontstaat als er een conflict is tussen alle informatie die iemand krijgt van zijn evenwichtsorganen en de verwachting die hij heeft over wat er op korte termijn staat te gebeuren. Praktisch: als een jongetje achter in de auto over zijn telefoonscherm is gebogen en de buitenwereld bestaat uit de achterkant van een stoel en de arm van zijn zusje, dan verwacht hij feitelijk niets anders dan dat de auto met constante snelheid in rechte lijn blijft rijden. Als zijn moeder de auto op een bergweg sterk laat afremmen om een bocht in te sturen, dan vertellen zijn evenwichtsorganen iets heel anders. En gaat het mis.

Maar ook als iemand geconcentreerd naar de weg tuurt, kan het nog fout gaan. Waar het evenwichtsorgaan razendsnel reageert op veranderingen, wordt de visuele informatie een stuk trager (‘een factor twintig’) verwerkt. Dus ook ingespannen turen naar de weg voor je is nog geen garantie voor het uitblijven van misselijkheid.

Beeld Audi

Nieuwe klachten

De komst van de VR-bril, een paar jaar geleden, leidde tot een heel nieuwe serie klachten van mensen die last kregen van bewegingsziekte. Want ook met zo’n bril op kunnen er conflicten ontstaan tussen wat de drager voelt en ziet. Daarom voelt de inzet van een VR-bril bij het tegengaan van wagenziekte op het eerste gezicht wellicht contra-intuïtief. Maar juist het feit dat de échte, fysieke beweging overeenkomt met wat je op je scherm ziet, kan goed werken, denkt Bos.

De expert houdt wel een slag om de arm: ‘Alle onderdelen moeten echt goed werken. Als er ergens toch een minieme vertraging is, kun je na een tijdje toch last krijgen, ook al is het conflict nog zo klein.’ Een andere bedenking is niet technisch maar ideologisch van aard: ‘Je kunt je afvragen of iedereen in auto’s via brillen vermaakt zou moeten worden.’

Audi is het eerste automerk dat de VR-entertainment gaat aanbieden, maar Holoride stelt zijn technologie ook voor andere fabrikanten beschikbaar. Wie met deze nieuwe technologie het kroost of andere achterpassagiers wil vrijwaren van wagenziekte, zal wel in de buidel moeten tasten. Een pakket bestaande uit een bril (HTC Vive), gamepad, een Holoride-kastje dat de beweging van de auto naar de bril stuurt en een jaarabonnement op de dienst (nu nog alleen in het Duits en Engels beschikbaar) kost 900 euro.