Een voorlichtingscampagne die verdergaat dan korter douchen kan ons helpen een stapje uit deze crisis te zetten

We moeten allemaal energie besparen: voor onze portemonnee, voor Oekraïne en voor onze toekomst. In wanhopige pogingen om de energierekening naar een betaalbaar niveau te krijgen, probeert men levensgevaarlijke dingen, zoals bloempotkachels en het binnenshuis aansteken van de barbecue. Goede overheidscommunicatie over veilige energiebesparing is dus potentieel levensreddend.

De overheidscampagne richt zich met name op korter douchen: 2,5 minuut korter douchen bespaart zo’n 16 cent. Alle beetjes helpen natuurlijk, maar dit is wel een heel klein beetje. Het verschilt nogal per huishouden, maar ongeveer driekwart van het huishoudelijk gasverbruik komt door de verwarming. Ruim de helft van de bevolking heeft de verwarming op 20 graden of hoger: die één graad lager zetten, bespaart zo’n 170 euro per jaar.

Maar hoeveel een bepaalde maatregel precies bespaart, is lastig te zeggen. Enerzijds omdat het ene huis groter of slechter geïsoleerd is dan het andere, maar ook omdat maatregelen spin-off-effecten hebben. Zo is berekend dat het niet gebruiken van de oven per keer 32 cent besparing oplevert. Dat doet het natuurlijk alleen als het alternatief een koude maaltijd is. Als je op een (gas)fornuis kookt, ben je ook een paar dubbeltjes kwijt. En de warmte die van de oven komt, zorgt ook dat de verwarming tijdelijk lager kan.

Parodoxaal genoeg is de beste besparingstip geld uitgeven. Muren laten isoleren of zonnepanelen of een hybride warmtepomp nemen: je bent duizenden euro’s kwijt, maar dat verdien je in vijf à tien jaar terug. Het probleem hierbij is natuurlijk dat de mensen die nu al niet meer de energierekening kunnen betalen helemaal geen tienduizend euro kunnen investeren, terwijl bijvoorbeeld columnisten met een hoogleraarsalaris dat wel kunnen. Die besparingssubsidies zijn dus niet geschikt tegen energiearmoede, wel om de ongelijkheid verder te laten toenemen.

Een ander punt dat in de overheidscommunicatie niet terugkomt, is het energieverbruik door niet-huishoudens. Vijf minuten douchen terwijl we in energieslurpende kassen ervoor willen zorgen dat we ook in hartje winter Hollandsche aardbeien kunnen eten voelt als een tochtstrip tegen het raam plakken terwijl je de achterdeur open laat staan.

Als ook bedrijfsleven en industrie hun energieverbruik verminderen, kan dat er ook voor zorgen dat de energierekening voor huishoudens lager wordt: de wet van vraag en aanbod stelt immers dat de prijs daalt als de vraag daalt. Het maakt daarbij niet uit of de vraag daalt omdat we massaal minder douchen of omdat we geen bosjes bloemen meer kopen.

Het zou goed zijn als de overheid beter communiceert wat consumenten kunnen doen om bedrijven minder energie te laten verbruiken, want hier is vaak weinig over bekend. Afgelopen jaar was er veel ophef over de mogelijke komst van een datacenter van Facebook naar Zeewolde. Deze zou net zo veel stroom verbruiken als een half miljoen huishoudens – allemaal nodig zodat we films kunnen streamen en dingen in de cloud kunnen doen. Ondanks de massale ophef over zo’n energieslurper, zijn we allemaal evenveel blijven streamen en clouddiensten gebruiken, omdat het niet zichtbaar genoeg is wat de energie-impact daarvan is. En zolang men niet weet wat iets ‘kost’, is de neiging om er zuinig mee om te gaan ook niet aanwezig. Een voorlichtingscampagne die verdergaat dan korter douchen kan ons helpen een stapje uit deze crisis te zetten.

Casper Albers is hoogleraar statistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen.