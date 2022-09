Een vlekje wordt ‘een briljante foto’ van een astronaut: de beelden van de Apollo-missies zijn gerestaureerd

Na restauratie duikt op dit beeld plots Apollo 9-astronaut James McDivitt op terwijl hij, gehuld in glazen helm, omhoog kijkt. Beeld NASA / JSC / ASU / Andy Saunders

Veel meer dan een zwart vlak met in de rechterbovenhoek een vaag wit vlekje was het niet, voordat de Britse digitaal restaurateur Andy Saunders zich ermee ging bemoeien. Na zorgvuldig herstel van een scan van het oorspronkelijke negatief doemde plots een nooit eerder gezien beeld op van het gezicht van Apollo 9-astronaut James McDivitt, terwijl hij door zijn glazen helm omhoog tuurt.

‘Een briljante foto. Zó sfeervol, zo dromerig, bijna cinematografisch’, zegt Saunders. Later begreep hij, van de astronaut die de foto maakte, dat McDivitt daarop niet gevangen is in overpeinzingen over de magische diepte van de kosmos, of zoiets poëtisch. Wat je ziet blijkt pure concentratie.

‘Hij probeert hier de commandomodule en de maanmodule aan elkaar te koppelen’, zegt Saunders. Twee sondes die in de ruimte stukje bij beetje naar elkaar toe bewegen en aan elkaar vastklinken. Een waanzinnig lastige manoeuvre, die nog nooit eerder was uitgevoerd. ‘En McDivitt wist hier: het hitteschild dat nodig is om terug te keren naar aarde zit aan dat ándere voertuig. Je ziet op de foto dus letterlijk een zaak van leven en dood.’

Op de oorspronkelijke scan van het fotonegatief van missie Apollo 9 is slechts zwart zichtbaar, met één enkele lichte vlek Beeld NASA / JSC / ASU / Andy Saunders

De restauratie van het beeld van McDivitt schopte het tot de cover van het luxe Apollo Remastered, en blijkt slechts een van honderden opgepoetste beelden die Saunders daarin bundelde, een lijvig koffietafelboek dat de bladeraar een betoverend tijdsbeeld biedt van het vervlogen maanlandingstijdperk.

Saunders bekeek er ruim 35 duizend gescande fotonegatieven voor en worstelde zich door de urenlange video-opnamen die Apollo-astronauten maakten met meegenomen filmcamera’s.

‘De beelden die we kennen van de Apollo-missies zijn vaak kopieën van kopieën’, zegt hij. Vanwege de grote historische waarde liggen de originelen in een vriezer in Houston. Daar werden ze een paar jaar terug bij hoge uitzondering uitgehaald en ontdooid, om in te kunnen scannen voor volgende generaties. Het zijn die scans die het ruwe basismateriaal vormden voor zijn project.

Apollo 9-astronaut David Scott, met in zijn hand een van de fotocamera's waarmee de astronauten hun avonturen vastlegden. Beeld NASA / JSC / ASU / Andy Saunders

Beelden stapelen

In 2019, bij de vijftigste verjaardag van maanlanding Apollo 11, toverde Saunders uit die digitale schatkist al de enige foto tevoorschijn die gemaakt is op de maan waarop het gezicht van astronaut Neil Armstrong zichtbaar is. Omdat Armstrong op de maan de fotocamera droeg, is hij verder nauwelijks op beeld gevangen.

De enige foto waarop Neil Armstrong zichtbaar is, terwijl hij op de maan staat. Het beeld werd gemaakt door duizenden losse frames van een oude video-opname op elkaar te stapelen. Beeld NASA / Andy Saunders (Digital Source: Stephen Slater)

Om dat beeld te maken, stapelde Saunders losse frames uit oude filmopnamen op elkaar, een methode geleend uit de ruimtefotografie. Wie bijvoorbeeld een lichtzwak sterrenstelsel op de foto wil zetten, doet dat het beste door veel foto’s te maken. Wanneer je de overeenkomsten – het sterrenstelsel – uitlicht en de rest negeert, druk je de ruis uit de afzonderlijke beelden weg. Het resultaat: een beeld veel scherper dan één enkele opname ooit had kunnen zijn.

Maar waar een sterrenstelsel keurig stilzit voor de foto, bewegen astronauten. Dat maakt stapelen moeilijk. ‘Daar heb ik mijn eigen techniek voor ontwikkeld, waarover ik niet alles uit de doeken wil doen’, zegt Saunders. ‘Maar wat je ziet is altijd één momentopname, niet een soort gemiddelde van alle afzonderlijke frames.’

Op die manier wil hij mensen meer tonen van het dagelijks leven van de astronauten tijdens de Apollo-missies. ‘Destijds was fotografie echt bijvangst’, zegt hij. ‘Het ging vooral om de reis zelf, om de wetenschap en om het verslaan van de Sovjet-Unie. Dankzij onze moderne restauratietechnieken blijkt nu dat ook dat oude materiaal al veel bijzonders bevat.’

Terug naar de maan

Nu de Verenigde Staten zich samen met de westerse partners voorbereiden op een terugkeer naar de maan met project Artemis, waarbij onder meer de eerste vrouw op de maan zal landen, is een terugblik op de vorige menselijke maanreizen bovendien plots weer extra relevant.

‘Straks nemen de astronauten digitale camera’s mee en zal fotografie en film een veel grotere rol spelen dan bij Apollo’, zegt Saunders, die binnenkort in gesprek hoopt te kunnen met het Artemis-team. ‘Ik denk niet dat ze ditmaal zullen vergeten om de eerste vrouw op de maan op de foto te zetten’, lacht hij. ‘Maar vanuit kunstzinnig oogpunt zijn deze missies eveneens een unieke, briljante mogelijkheid. Ik hoop dat men nadenkt over hoe ze alles zo goed mogelijk in beeld kunnen brengen.’

Buzz Aldrin schiet tijdens Gemini 12, een van de voorlopermissies van Apollo, een foto van zichzelf. Het is de eerste selfie gemaakt in de ruimte. Beeld NASA / JSC / ASU / Andy Saunders

Apollo 16-astronaut Charlie Duke liet op het maanoppervlak een foto van zijn familie achter. Beeld NASA / JSC / ASU / Andy Saunders

Apollo 16-astronaut John Young, beplakt met maanstof, staat op het punt een monster van het maanoppervlak te verzamelen met de hark in zijn hand. Na restauratie bevat de foto zodanig veel detail dat je zelfs de tijd op het horloge aan zijn rechterhand kunt lezen (1:21 en 31 seconden). Beeld NASA / JSC / ASU / Andy Saunders

Apollo 9. Op de achtergrond de aarde, in het midden neemt astronaut David Scott een foto. Beeld NASA / JSC / ASU / Andy Saunders