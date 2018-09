Een reis naar de allervroegste periode van het zonnestelsel: Japanse robotjes strijken neer op planetoïde

Planetoïde Ryugu, gefotografeerd in juni van dit jaar door de Japanse sonde Hayabusa 2, die vrijdag met succes twee landertjes op de ruimtekei neerliet. Foto EPA

Doel van de missie: komeetstof – water en organisch materiaal - verzamelen uit de allervroegste periode van het zonnestelsel, en dat mee terugnemen naar de aarde voor onderzoek. Wetenschappers hopen hiermee meer te weten te komen over het ontstaan van het zonnestelsel.

Het tweetal, dat qua formaat enige gelijkenis vertoont met de Roomba-stofzuigers die bij veel aardbewoners rondscharrelen, zal een jaar lang over de ruimterots Ryugu hoppen. De rovers kunnen kleine sprongetjes maken dankzij een interne elektromotor die een massa rondslingert. De minieme zwaartekracht van de planetoïde van een kilometer doorsnede zal de robotjes telkens weer zachtjes terugtrekken naar het oppervlak.

Gezelschap

Beide bezoekers zullen ter plaatse stereoscopische foto’s maken en de oppervlaktetemperatuur meten. Ze worden binnenkort vergezeld door een derde rover die vergelijkbaar onderzoek doet en een Frans-Duitse onderzoekssonde.

Hayabusa 2 approach animation through UTC 2018-09-21 04:19. Contrast adjusted, some incomplete images skipped. Source JAXA:https://t.co/JydE0GTTTY pic.twitter.com/szkPSXJXI3 Transferrins

Moederschip Hayabusa 2, dat vier jaar onderweg is geweest en sinds juni boven de planetoïde hangt, zal in oktober ook afdalen naar het oppervlak om kleine monsters stof te verzamelen. Nog iets later moet een koperen kogel met explosieven een krater in het oppervlak van de ruimterots slaan. Hayabusa 2 zal tijdens de detonatie schuilen aan de achterzijde om vervolgens monsters van het ronddwarrelende oerstof op te vegen. Daarna keert Hayabusa 2 terug naar aarde, om het materiaal in 2020 af te leveren.

Niet de eerste

De Japanse sonde is niet de eerste die neerstrijkt op een planetoïde of komeet. In 2014 landde de Europese Philae op komeet 67P en eerder zijn diverse, min of meer succesvolle, halfzachte landingen op ruimterotsen gemaakt. In 2016 lanceerde Nasa de sonde OSIRIS-REx, die in december bij asteroïde Bennu moet aankomen, om over vijf jaar 60 gram planetoïdegruis terug te brengen naar aarde. Eerder bracht voorganger Hayabusa al wat stof mee naar aarde. De missie leverde in 2010 vijftienhonderd korreltjes planetoïdegruis op, dat wel iets onthulde over het ontstaan en toekomst van planetoïde Itokawa, maar niet over het ontstaan van het zonnestelsel.