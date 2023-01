Auto met omgekeerde Nederlandse vlag. Beeld Elisa Maenhout

Dat is de opmerkelijke uitkomst van een internationaal uitgevoerde enquête van het langlopende onderzoeksprogramma European Social Survey. En dan zit ons land nog aan de lage kant, zegt socioloog Daniël van Wijk, die de Nederlandse poot van het onderzoek coördineerde. In Slovenië, Kroatië, Bulgarije en Noord-Macedonië gelooft meer dan de helft van de bevolking in een clandestiene wereldregering.

In Nederland blijkt 17 procent van de bevraagde personen het eens met de stelling ‘groepen wetenschappers verdraaien, verzinnen of verzwijgen bewijsmateriaal om de bevolking te misleiden’. Nog een stap verder: één op de tien gelooft zonder blikken of blozen dat het coronavirus het gevolg is van ‘bewuste en heimelijke acties van een bepaalde overheid of organisatie’. De consensus, onder meer ondersteund door de Wereldgezondheidsorganisatie, is dat het coronavirus door pure pech is overgesprongen van de dierenwereld op de mens.

Voedingsbodem

De boodschap is tweeledig, vindt Van Wijk. ‘Aan de ene kant is dit best een aanzienlijke groep. We moeten zeker onderzoeken waar deze sentimenten precies vandaan komen. Tegelijkertijd is het nog steeds een kleine minderheid. Ik hoor ook wel de reactie: als je op sociale media kijkt, lijken het er veel meer.’ De Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid schreef eerder het geloof in complottheorieën rond corona als een belangrijke voedingsbodem voor extremisme te zien.

De verschillen tussen landen hangen rechtstreeks samen met het vertrouwen dat burgers hebben in de politici en instituties van hun land, blijkt uit de cijfers. Wat dat betreft zit het vooral in Finland en Noorwegen wel goed: die landen hebben het minste complotdenken van alle veertien onderzochte landen. In Noord-Macedonië daarentegen denkt haast tweederde dat er een geheime elite achter de schermen aan de touwtjes trekt.

Dat is ook niet zo vreemd, zegt cultuursocioloog Roy Kemmers (Erasmus Universiteit), zelf niet betrokken bij de peiling. ‘Als je in een land woont waar meer objectieve corruptie is, of waar bijvoorbeeld soms schandalen zijn met omgekochte politieagenten of politici, is het wantrouwen ook groter.’

Echte schandalen

De neiging tot complotdenken ‘zegt iets over hoe onze samenleving is veranderd’, duidt Kemmers. Nu de vertrouwde zuilen van kerk, klasse en politieke kleur steeds meer wegvallen, zijn mensen een beetje op drift geraakt, zoekend naar antwoorden. Een complotidee kan dan een logisch antwoord lijken. ‘Als je als keurige, kritische burger een paar keer hoort van echte schandalen in de wetenschap of in de farmaceutische industrie, kun je je gaan afvragen: als de waarheid dáár al niet vandaan komt, waarvandaan dan wel?’

De beste manier om het vertrouwen te vergroten, denkt Kemmers: laat zien hoe kennis, met vallen en opstaan, tot stand komt. ‘Laat zien dat wetenschappers hun autoriteit niet hebben omdat ze op zo’n hoge stoel zitten, maar omdat ze zaken hebben onderzocht. Je zult uitentreuren moeten laten zien hoe de dingen werken. Daar heb je veel meer aan dan ze wegzetten als wappies, tokkies of gekkies.’

Kemmers wijst erop dat de cijfers ook wat relativering behoeven. ‘Er zullen vast doorleefde complotdenkers tussen zitten. Maar ook mensen die er helemaal niet zo mee bezig zijn, en die geconfronteerd met zo’n vragenlijst reageren van: tja, dat zou best kunnen.’