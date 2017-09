Een op de drie bijstandsgerechtigden ontvangt psychische zorg: drie keer zoveel als werkenden

Die verdwijnen dan in afvoerputje van de bijstand Jim van Os

Werknemers in de ziektewet (44,7 procent) en arbeidsongeschikten (38,2 procent) doen het vaakst een beroep op psychische zorg. Hoogleraar Van Os wijt het hoge percentage onder bijstandsgerechtigden (30,9 procent) ook aan uitkeringsverstrekker UWV, die 'onredelijk streng' is voor mensen met een psychische stoornis door hen niet toe te laten in de ziektewet, waar ze volgens hem vaak thuishoren. 'Die verdwijnen dan in afvoerputje van de bijstand, waar het lastig uitkomen is.'



Hoogleraar economie Robert Dur (Erasmus Universiteit Rotterdam) werkt aan vergelijkbaar onderzoek en schrikt van de hoge percentages. 'Nu is vaak de opvatting dat mensen in de bijstand met gedwongen solliciteren of een tegenprestatie wel weer aan het werk te krijgen zijn', zegt hij. 'Maar als eenderde met psychische problemen kampt, zijn er eerst andere problemen op te lossen voor ze aan het werk kunnen.'