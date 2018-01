Een nieuwe zaaimethode, ontwikkeld aan de UvA, kan beschadigd koraal herstellen

Symptoombestrijding

Voor riffen die al nagenoeg verdwenen zijn, heeft dit geen zin Mark Vermeij

Eerdere methodes, waarbij tegels met larven bijvoorbeeld één voor één vastgelijmd werden, of koraal werd afgebroken en elders gestekt, zijn tijdrovend en minder effectief. Vermeij: 'Met deze methode, die we inmiddels kunnen toepassen op bijna twintig koraalsoorten, kunnen we snel en relatief goedkoop het aantal jonge koralen verhogen op een rif.'



Dat de methode werkt, betekent niet dat de riffen uit de problemen zijn. Vermeij: 'Je kunt riffen hooguit een handje helpen te herstellen, niet bouwen. Voor riffen die al nagenoeg verdwenen zijn, heeft dit geen zin.' Daarnaast kan de zaai-methode alleen slagen als aan belangrijke voorwaarden is voldaan. Het water moet schoon zijn, er moeten bepaalde vissen leven die algen eten die schadelijk zijn voor het koraal. Vissen die nu vaak worden gevangen.



Erik Meesters, ecoloog aan de Universiteit van Wageningen en niet betrokken bij het onderzoek, reageert terughoudend. 'Dit is een manier om met minder kosten kleine koraaltjes terug te plaatsen op het rif. Dat is mooi, maar het is één strategie. We hebben er nog veel meer nodig om alle koraalriffen, ook op andere plekken waar weer allerlei andere soorten leven en waar we moeilijker komen, te herstellen.' Volgens Meesters kunnen we wel aan het herstellen blijven als we de kern van het probleem, namelijk klimaatverandering en watervervuiling, niet oplossen.