Een nieuwe superversneller, groter dan de LHC in Genève. Hoe moet die eruit zien?

Eerst even voor de verhoudingen: als de Large Hadron Collider, de versnellerring waarmee in 2012 het bestaan van het higgsdeeltje werd aangetoond, in Amsterdam lag in plaats van in Genève, van waar tot waar zou dat dan zijn?



Deze LHC is 27 kilometer in omtrek, dat maakt een diameter van ruim 8,5 kilometer. Dat past min of meer op de rondweg A10 om de stad, bij de lichtsnelheid een rondje van ongeveer 0,00009 seconde.