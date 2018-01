Een laboratorium zo groot als een voetbalstadion, maar dan op je keukentafel: revolutionair röntgenkanon in aantocht

Versnellereenheid

Smart*Light, zegt Luiten, is nadrukkelijk een demonstratieproject, waarin bestaande technologie wordt samengebracht. De gepulste laser is het meest conventionele onderdeel. Bijzonderder al is de pulserende elektronenbron die zal worden gebruikt, deels in Eindhoven ontwikkeld in Luitens groep.



Maar in het hart van het röntgenkanon zit het meest opmerkelijke onderdeel, dat maakt dat het hele proces zich binnen een paar meter kan afspelen. Daar zit een versnellereenheid die de elektronen in een flits naar vrijwel de lichtsnelheid opjaagt dankzij technieken die op deeltjeslab CERN zijn ontwikkeld. De negatief geladen elektronen surfen daarin mee op microgolven in een zogeheten X-band, een techniek die ook een rol zou kunnen spelen in nieuwe superversnellers op CERN of elders. Door met de snelheid te spelen, kan ook de golflengte van de straling worden ingesteld. De hardste röntgens uit de Smart*Light zijn intenser dan wat Grenôble haalt. En precies wat in technisch materiaal onderzoek veelgevraagd is.