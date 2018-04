Een kwart van de universiteitsstudenten stopt voortijdig en hoort eigenlijk thuis op het hbo - Klopt dit wel?

Van deze afzwaaiers stroomt een meerderheid door naar het hbo. Toch zijn dat er in totaal niet veel: grofweg 5 procent van eerstejaars universiteitsstudenten met een vwo-diploma zit vervolgens op het hbo. Wat er met de rest van de uitvallers gebeurt, is niet helemaal duidelijk. Een deel studeert bijvoorbeeld verder op een buitenlandse universiteit, zegt Bart Pierik, woordvoerder van de Vereniging van universiteiten (VSNU). Vier jaar later hebben iets meer studenten de overstap naar hbo gemaakt, rekent de VSNU voor: zo'n 8 procent.



Aan de statistiek valt niet zomaar af te zien wie 'thuishoort' op het hbo, zegt Jules Warps, senior onderzoeker bij ResearchNed. Van de studenten die stoppen of switchen, vindt slechts een kwart de studie te zwaar of de manier van onderwijs ongeschikt. Tweemaal zoveel studenten noemen 'andere verwachtingen' of 'verkeerde keuze' als reden om te stoppen.



Van der Zwaan ziet die complexiteit ook wel, zegt hij in een reactie. 'Ook op het hbo zie je veel uitval. Het is dus niet zo simpel als: stuur die studenten naar het hbo en je lost alles op. Het argument dat ik heb proberen te maken is gewoon: laten we studenten beter op hun plek krijgen.'

