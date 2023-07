Een kooigevecht tussen Musk en Zuckerberg? De kemphanen voeren een belangrijker strijd

Toen Elon Musk een paar weken geleden zijn techrivaal Mark Zuckerberg uitdaagde voor een gevecht, deden sommigen dit af als het gedrag van verwende en verveelde kleuters. Je ziet het voor je: twee jongetjes op een schoolplein op hun crossfietsjes. Juichende en klappende klasgenootjes eromheen.

Een grap? Zo begon het inderdaad. Musk meldde dat hij ‘de walrus’ zou uitproberen, wat erop neerkomt dat Musk gewoon met zijn zware lijf op Zuckerberg zou gaan zitten. Lachen. Maar het lijkt Musk inmiddels ernst. De Tesla- en Twitter-eigenaar is namelijk in training bij de Canadese worstelaar en vechtsporter Georges St-Pierre. Dat was leuk, liet Musk daarna aan zijn volgers weten. ‘Met als duidelijke conclusie dat ik *veel* meer training nodig heb.’

Really fun! The obvious conclusion is that I need a *lot* more training. — Elon Musk (@elonmusk) 3 juli 2023

Dat getuigt van plotseling zelfinzicht, want de veel fitter ogende Zuckerberg schijnt een aardig potje te kunnen jiu jitsu’en. Niet voor niets antwoordde de Meta-baas al eerder laconiek: laat maar een tijd en plek weten. Los van de vraag wie de beste kansen heeft, is het voor Zuckerberg misschien ook helemaal niet zo'n slecht idee om de ring in te gaan. De sympathie zal immers vermoedelijk bij hem liggen, iets wat hij niet vaak zal tegenkomen.

Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk helemaal niet om een ordinair potje vechten. Het kooigevecht staat symbool voor een veel belangrijker strijd die de twee kemphanen op een ander bord spelen. Namelijk: blijft Twitter het invloedrijkste tekstgebaseerde sociale netwerk ter wereld of zakt het verder weg en neemt een andere app die functie over?

Die vraag is deze week actueler dan ooit, met de komst van Threads. Dit is Zuckerbergs alternatief voor Twitter. Nu bestaan er veel meer digitale toevluchtsoorden voor mensen die de fratsen van Musk zat zijn of zich gewoon niet meer thuis voelen te midden van alle virtuele kooigevechten, haat en extreem-rechtse trollen. Geen van die alternatieven is er tot nu toe in geslaagd de positie van Twitter over te nemen.

Bij Threads zou dat weleens een ander verhaal kunnen zijn. Het grote voordeel is dat deze app meelift op het bestaande netwerk van Instagram. Mensen hoeven dus niet vanuit het niets een hele nieuwe schare volgers op te bouwen, wat bij bijvoorbeeld Mastodon en BlueSky wel het geval is. Nadelen zijn er trouwens ook genoeg. Zo verzamelt Threads zo’n beetje alle data die in een telefoon zitten.

Europeanen hoeven nog geen keuze te maken, want met de strenge Europese privacyregels in het achterhoofd durft Meta het nog niet aan de app hier te lanceren. Elders in de wereld zal de strijd wel losbarsten.

Musk betaalde vorig jaar 44 miljard dollar voor Twitter, wat veel te veel was. Vooralsnog is er weinig licht aan het eind van de tunnel, met ontevreden adverteerders en gebruikers, afnemende bezoekersaantallen en concurrentie die bloed ruikt. Om de verspilde miljarden in perspectief te plaatsen: het afgelopen jaar werd Musk bijna 100 miljard dollar rijker, ofwel 265 miljoen dollar per dag. Hiermee versloeg hij Zuckerberg ruimschoots. Nu nog dat kooigevecht winnen.