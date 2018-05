Een goede grasmat heeft droog weer, een winderige omgeving en veel licht nodig

'Wij waren vier boerenzonen, opgegroeid met de voeten in de klei. Maar in het boeren zat in de jaren zeventig al geen toekomst meer. Gras - dat was een ander verhaal. In die tijd werd er veel gebouwd. De mensen waren allang blij dat ze een huis hadden en dachten: die tuin, dat doen we later wel. Ze legden er gras in, dan was het in elk geval groen. Daarin zagen wij kansen. In 1975 zijn wij begonnen. Inmiddels zijn we een van de grootste graszodenkwekerijen van Europa.