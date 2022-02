Een geweldig wiskundig raadsel: het gouden briefje vinden in een stapel van 1 miljoen enveloppen

Lezer Just Bent stuurde me een geweldig wiskundig raadsel. In een sporthal liggen een miljoen genummerde enveloppen, netjes op volgorde van nummer 1 tot en met 1.000.000. In een van deze enveloppen zit een gouden briefje en als jij dat vindt, krijg je 1 miljoen euro. In alle enveloppen met een lager nummer dan de envelop met het gouden briefje zit een groen briefje, in alle hogere nummers zit een rood briefje.

Jij mag enveloppen openen om het gouden briefje te zoeken. Hierbij zijn er twee onverbiddelijke regels (ik citeer hier Just, voor jullie boos op mij worden omdat de regels wel erg wreed zijn, zelfs voor een wiskundig raadsel):

1. Zodra je twee keer achter elkaar een rood briefje vindt, moet je stoppen en mag je de rest van je leven alleen nog maar kattenbrokjes eten.

2.Als je 28 enveloppen hebt geopend en je hebt nog steeds geen gouden briefje, word je de rest van je leven naakt in een kooi tentoongesteld in Artis.

Wat moet je doen om het gouden briefje te vinden, zonder ook maar enig risico te lopen op een beestachtige straf?

Als je een willekeurige envelop pakt en een groen briefje vindt, vallen alle enveloppen met lagere nummers af. Je kunt dan een stuk verderop een volgende envelop openen. Als je een rood briefje pakt, vallen alle enveloppen daarboven af. Maar om te voorkomen dat je de rest van je leven kattenbrokjes eet, moet je daarna de laagste overgebleven envelop pakken, want je wilt geen risico lopen op een rood briefje. Hoe zorg je dat je altijd binnen 28 enveloppen dat gouden briefje hebt?

Dit raadsel ontstond door een misverstand: in de oorspronkelijke versie was je af als je in totaal twee rode briefjes pakte. Maar een vriend van Just Bent begreep dat je nooit twee rode briefjes na elkaar mocht pakken. Dit zorgde voor een compleet andere puzzel met een verrassende oplossing.

Het blijkt best lastig om uit te rekenen wat de beste strategie is. Dat past allemaal niet in deze column, maar wiskundige K.P. Hart geeft een mooie uitgebreide uitleg op pyth.eu/de-gouden-envelop.

De truc is dat je moet zorgen dat er evenveel enveloppen afvallen wanneer je een rode envelop en vervolgens een groene pakt als wanneer je twee groene enveloppen na elkaar pakt. Dit doe je door steeds de envelop te pakken die op 38,1966… procent van de overgebleven enveloppen zit (waarbij je steeds op hele getallen naar boven afrondt). Die 38,1966… procent is afgeleid van de gulden snede – de legendarische verhouding die tot vreugde van Just Bent ineens opdook in zijn puzzel.

De eerste envelop die je openmaakt is 381.967. Is die rood, dan neem je daarna briefje 1 en heb je vervolgens nog 381.965 enveloppen over. Is het briefje in envelop 381.967 groen, dan neem je daarna envelop 618.034. Als die ook groen is, dan heb je daarna ook nog 381.965 enveloppen over. (Als dat tweede briefje rood is, heb je gek genoeg geluk, want dan wordt het makkelijker.) Zo werk je stapje voor stapje verder en zul je altijd binnen 28 enveloppen het gouden briefje vinden.