Een ‘gepantserde’ prehistorische worm

Dit wezen kroop zo’n 518 miljoen jaar geleden over de zeebodem. Het is een ‘gepantserde’ worm, genaamd Wufengella, van ongeveer één centimeter lang.

Wetenschappers uit onder meer Groot-Brittannië schrijven deze week in Current Biology dat deze ongewervelde ridder waarschijnlijk de voorouder is van drie nog levende groepen zeedieren.

Ongeveer zeven jaar geleden vonden fossieljagers twee fossielen van de worm in de Maotianshan Shales, een versteende zeebedding in het westen van China. Wufengella blijkt te beschikken over eenvoudige ‘tentakelkransen’, een soort uitschuifbaar vergiet waarmee sommige zeedieren plankton uit het zeewater filteren. Dat verbindt het oerdier met de hedendaagse mosdiertjes, hoefijzerwormen en de brachiopoden, groepen tamelijk obscure zeediertjes die nog altijd op en in de zeebodem leven.

Wufengella kroop rond tijdens de zogeheten Cambrische explosie, een periode waarin het leven op aarde een snelle ontwikkeling lijkt te hebben doorgemaakt, met allerlei wilde nieuwe vormen en organen. Hoewel de meeste mensen bij wormen denken aan de glibberige pieren die vissers als aas gebruiken, was Wufengella geen makkelijke prooi: het dier had gepantserde platen op de rug en bundels borstelharen op de zij.