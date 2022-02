Een factuur indienen bij de rijksoverheid: lang geleden dat ik zo’n onduidelijk webformulier zag

Ik zit verstrikt in een volslagen onbegrijpelijk webformulier op het iSupplier Portal van de rijksoverheid. Het oogt alsof het in de jaren negentig voor het laatst is geüpdatet en heeft bovenaan een aantal mysterieuze invoervelden: ‘Factuur aan’, ‘Besteld door’ en ‘Customer contact’. De administratie van de afdeling waar ik een presentatie had gegeven over – o ironie – gebruiksgericht ontwerpen, had me gegevens toegestuurd die op de factuur moesten. Misschien moet ik die invullen? Maar het systeem weigert alles.

Dan maar bellen met de helpdesk die in elk mailtje over het ‘e-factureren’ prominent figureert (ook niet per se een goed teken). Een vriendelijke mevrouw helpt me de gegevens in te vullen en zo mijn factuur toe te wijzen aan een ministerie, uitvoeringsorganisatie en kostenplaats. Bij de meeste bedrijven stuur je een factuur aan de financiële administratie of je contactpersoon en die zorgen dan dat het goed terechtkomt, maar de rijksoverheid besteedt dat werk uit aan mij, de indiener van de factuur. Ik bedank de mevrouw en vraag of veel mensen hierover bellen. ‘Ja, best wel.’

Ik vul het formulier zelfstandig verder in, maar uiteindelijk lukt het uploaden van mijn factuur niet. En elke keer als het mis gaat worden álle ingevulde gegevens gewist.

‘Meneer, hoe heeft u de kostenplaats ingevuld? Via het loepje?’, blaft-vraagt een nieuwe helpdeskmedewerker.

‘Ja, dat had uw collega al uitgelegd, maar ik bel nu omdat ik de factuur niet kan upl…’

‘Meneer, gebruikt u een iMac?’

‘Nou, als u bedoelt dat ik een Apple…’

‘Ja, want op die safaribrowser doet-ie het niet. U moet Mozilla of Firefox gebruiken.’

‘Oké, doe ik nu. […] Sorry, ik kan nog steeds niks uploaden.’

‘Dan heeft u hem zeker op Engels staan?’

‘Sorry?’

‘Als uw computer op Engels staat dan neemt de browser dat over, maar dan werkt het formulier niet. We zijn hier in Nederland, we spreken hier Nederlands, u moet hem op Nederlands zetten.’

Uiteindelijk lukt het om de factuur aan te melden, maar de factuur uploaden blijft misgaan. ‘Laat het dan maar zo meneer, dan nemen ze wel contact op als ze de factuur zelf ook willen hebben.’ Het is niet alleen vanwege de lompe helpdesktegenwerker dat ik verbluft ophang. Ook omdat het lang geleden is dat ik een webformulier zag dat zo onduidelijk en slordig in elkaar steekt.

Nog los van dat je je kunt afvragen of je als overheid zo met leveranciers wil omgaan, is dit formulier ook gewoon financieel gezien een gekke keuze. De gemaakte ontwerpfouten kosten namelijk enorm veel tijd aan ondersteuning door helpdeskmensen. Dus een beter indieningssysteem heb je zo terugverdiend.

Tot die tijd neem ik, als ik nog eens een klus doe voor de overheid, voor de zekerheid maar een uur extra op in de factuur, voor het indienen ervan.

Jasper van Kuijk op Twitter: @jaspervankuijk