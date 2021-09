Een eigen persoonlijke cloud aanleggen doe je zo

Beeld Connie Stewart

Volkskrant-lezers tikten me een paar maanden geleden op de vingers nadat ik had geschreven dat een persoonlijke cloudserver weliswaar een paar voordelen biedt ten opzichte van bijvoorbeeld Google, maar dat zo’n thuisoplossing ook nogal een gedoe is en niet voor de doorsneeconsument is weggelegd. Dat was te kort door de bocht, volgens die lezers: een zogenoemde NAS (‘network attached storage’) is tegenwoordig zeer gebruiksvriendelijk. Tijd om de proef op de som te nemen. Maar eerst de vraag: waarom zou je überhaupt die moeite nemen?

Een NAS is, kort gezegd, een computer met genoeg opslagcapaciteit die voorzien is van een netwerkaansluiting. Een extra harde schijf dus, maar dan wel eentje met een permanente internetverbinding. Wie zijn foto’s, muziek, documenten of video’s op zo’n NAS zet, kan die bestanden altijd vanaf iedere plek en vanaf ieder apparaat openen. Inderdaad: vergelijkbaar met de bekende clouddiensten van bijvoorbeeld Google of Apple.

Voor die laatste twee moet de consument maandelijks de portemonnee trekken. Bij Google is dat 20 euro per jaar voor 100 GB, bij Apple 12 euro voor 50 GB. Een eigen online opslagruimte kent – los van de energie – geen maandelijkse kosten, maar uiteraard wel eenmalige aanschafkosten.

Privacy kan ook een overweging zijn: bij een eigen cloud heeft de consument de touwtjes in handen, waar Google, Microsoft of Apple bij de door hen aangeboden diensten technisch gezien toegang hebben tot foto’s of video’s. Bij een vermoeden van illegaal materiaal zullen ze die mogelijkheden ook gebruiken. Los daarvan kan het hoe dan ook een prettig idee zijn alle foto’s en andere persoonlijke digitale bezittingen op een eigen computer te hebben en niet overgeleverd te zijn aan een van de grote techbedrijven.

Veel geklik

We gingen aan de slag met een apparaat van Synology, een fabrikant die gespecialiseerd is in kant-en-klare NAS-systemen. Deze zogeheten DS220+ is een onopvallende zwarte kast, vergelijkbaar met een doorsnee desktopcomputer. Het installeren is een peuleschil. Eerst moet ik er een harde schijf inklikken (dertig seconden werk), vervolgens gaat hij via wifi of (bij voorkeur) via een netwerkkabel online, uiteraard afgeschermd met een goed wachtwoord.

De vervolgstappen zijn wat bewerkelijker en vereisen nogal wat muisklikken. Synology werkt met een soort eigen appstore. Voor iedere toepassing moet de gebruiker via de browser een programma installeren. Voor de opslag van foto’s bijvoorbeeld is dat Photo Station en voor muziek Audio Station. Wie dat wil, kan zelfs een eigen chatserver installeren.

Foto en video

Foto’s en video’s zullen bij het gros van de mensen de meeste schijfruimte in beslag nemen. Synology heeft hiervoor twee aparte programma’s. Deze zijn behoorlijk basaal, maar doen wat ze moeten doen: alle foto’s en video’s zijn vanaf andere apparaten (mobieltje, tablet, andere computer) toegankelijk. Het grote voordeel ten opzichte van Google Photo of de Apple-cloud: je hoeft je geen zorgen te maken over extra kosten. Een schijf van 4 terabyte kost ongeveer 120 euro en biedt ruimte aan pakweg 500 duizend foto’s.

Nadelen zijn er ook. Met name Google Photo blinkt uit in het vinden van foto’s, met dank aan kunstmatige intelligentie. Wie ‘hond’ intikt, krijgt al zijn hondenfoto’s gepresenteerd. De foto-app van Synology kent dit gemak niet. De foto’s worden in een raster op chronologie gerangschikt en dat is het dan.

Muziek

Dankzij muziekstreamingdiensten als Spotify is het nut van een eigen cloudopslag voor muziek wat minder groot dan voorheen, maar nog altijd zijn er muziekliefhebbers die zweren bij hun eigen collectie. Voor die mensen heeft Synology het programma Audio Station. De bijbehorende app op het mobieltje heet DS Audio. Geen afspeellijsten, laat staan automatische aanraadlijstjes als Discover Weekly, maar gewoon een rechttoe-rechtaan muziekspeler. Ideaal voor het oldskool afspelen van albums.

Documenten

Overal bij je documenten kunnen, dat is iedereen tegenwoordig wel gewend. En dat niet alleen: mensen verwachten ook dat je kunt samenwerken aan één gemeenschappelijk document. In vergelijking met een dienst als Google Drive of Microsoft Office 365 schiet Synology bij deze toepassing tekort. Allereerst is het wat meer gedoe om deze toepassing aan de praat te krijgen. Consumenten die schrikken van mededelingen als ‘Ga naar uw Synology Drive Admin Console om uw teammap in te schakelen’ kunnen beter Google blijven gebruiken.

Het grootste mankement vertoont de mobiele app. Hiermee is het weliswaar mogelijk om op afstand een document te bekijken, maar online bewerken is er niet bij. Dit kan vreemd genoeg alleen in de (mobiele) browser. Synology zegt in een reactie ‘de mogelijkheden te verkennen om deze functie in de toekomst te implementeren’.

Is een NAS voor de gewone consument een aanrader of niet? Daar is geen eenduidig antwoord op te geven: hoe de balans uiteindelijk uitvalt, hangt helemaal af van de eigen behoeften en het gebruik. Allereerst zijn er de kosten. Wie niet zo veel foto’s, muziek, video’s of andere bestanden heeft die altijd en vanaf iedere plek toegankelijk moeten zijn, is beter af bij een clouddienst. Het door ons geteste apparaat van Synology kost (inclusief 4 TB aan opslag) 530 euro. Daar komen natuurlijk ook nog wat energiekosten bij: een paar euro per jaar.

Dan het gebruiksgemak. Het klopt dat een NAS tegenwoordig verrassend gebruiksvriendelijk is. Het opzetten van een persoonlijke cloud is in een handomdraai gedaan. Maar dan nog kost het hoe dan ook meer tijd en moeite dan het gebruik van een bestaande commerciële dienst. Zulke diensten hebben ook nog eens meer mogelijkheden.

De andere kant van de medaille is wat minder tastbaar. Noties als ‘privacy’, ‘niet afhankelijk zijn van de grote techbedrijven’ of ‘prettig om alles in eigen hand te hebben’ zijn lastig te kwantificeren. Maar wie, om welke reden dan ook, niet wil dat techbedrijven een kijkje kunnen nemen in zijn persoonlijke bestanden in de cloud, doet er goed aan een NAS te overwegen.