Een eerste stap naar computers die meer als het menselijke brein werken

Christian Nijhuis in zijn lab aan de TU Twente. Beeld Jan Mulders

Op allerlei vlakken lijkt kunstmatige intelligentie de mens voorbij te rennen, maar een van de aspecten waar het menselijk brein superieur is, is het energieverbruik. Voor een complexe berekening heeft een menselijk brein een vermogen van 20 Watt nodig, terwijl een supercomputer voor een vergelijkbare taak grofweg een miljoen keer zoveel energie nodig heeft. Die computer draait op 20 megawatt. Kan dat niet beter, vragen onderzoekers zich al tijden af? Kunnen we geen hardware ontwerpen die veel meer lijkt op het menselijke, biologische brein?

Een van hen is Christian Nijhuis, die aan de TU Twente onderzoek doet naar zogenoemde moleculaire schakelaars. Onlangs bereikte zijn team een doorbraak, die beschreven is in vaktijdschrift Nature Materials. Hoog tijd om een kijkje te nemen in het lab van Nijhuis, waar hij werkt aan het ontwerpen en meten van nieuwe moleculen.

Nijhuis noemt zichzelf ‘architect op moleculair niveau’. Hij tekent moleculen en als die interessant genoeg lijken, kunnen scheikundigen zo’n molecuul maken. Synthetiseren, heet dat in vaktaal. ‘We hebben nu een molecuul gevonden dat de functie van een synaps kan nabootsen’, legt Nijhuis uit. Hersenen bestaan uit zo’n honderd miljard neuronen, waarbij ieder neuron met duizenden andere neuronen in verbinding staat. De synapsen zijn de verbindingsofficieren: elk signaaltje in de hersenen gaat via de synapsen. Hiervan zijn er naar schatting honderd tot tweehonderd biljoen, oftewel een 1 met veertien nullen.

Het vloeibare metaal aan het werk. Deze legering van gallium en indium wordt gebruikt om geleidende contacten te maken met de moleculen. Beeld Jan Mulders

Het interessante aan die synapsen is voor Nijhuis niet zozeer de onvoorstelbare hoeveelheid, maar de efficiëntie ervan. Vandaar dat de synaps de grote inspiratiebron is bij het ontwerpen van nieuwe computers. En dat is hard nodig: ‘Het verwerken van de steeds grotere datastromen loopt de spuigaten uit. Datacentra slurpen energie en dat wordt alleen maar meer.’ Nijhuis noemt het bekende AI-voorbeeld: herken de kat op de foto. AI is daar tegenwoordig best goed in, maar er is enorm veel rekenkracht nodig om modellen te trainen en daarna de voorspelling ‘is dit een kat?’ uit te voeren.

Nijhuis: ‘Onze hersenen doen dat veel beter. Ze gebruiken alleen energie als er een informatiepulsje door de synaps loopt, waardoor ze veel gegevens tegelijk kunnen verwerken.’ En dat niet alleen, ze zijn ook nog eens flexibel en dynamisch: ‘De synapsen fungeren als schakelaars, maar het bijzondere is dat ze telkens kunnen veranderen. Je wilt dus moleculaire hardware hebben die ook die dynamische eigenschappen heeft.’ Een computer dus die, net als menselijke hersenen, telkens als hij iets nieuws leert nieuwe verbindingen maakt, bestaande versterkt of juist verzwakt, net wat nodig is.

Minutieus maak- en meetproces

Dat nabootsen van een enkele synaps is nu gelukt. De eerste stap werd twee jaar geleden gezet, met de komst van een moleculaire aan/uit-schakelaar. En nu is er dan de schakelaar die ook leert van het verleden. Nijhuis vertelt vol vuur: ‘Het was fantastisch toen we zagen dat onze moleculen zich gedroegen zoals we hoopten.’

Aan dit jubelmoment ging een minutieus maak- en meetproces vooraf. Hierbij wordt op een goudplaatje een heel dunne laag van precies één molecuul dik aangebracht, waarna deze weer van elkaar worden gescheiden. Nijhuis weidt uit over microkanalen, legeringen, mono- en oxidelagen en stabiele elektroden. Monter: ‘Dat is het dan, een heel simpele fabricagemethode.’ In het lab laat een student de aalgladde monolaag zien, met aan beide kanten elektroden. Met een multimeter toont hij aan dat de moleculaire laag inderdaad geleidt.

De stroompjes die door de moleculen lopen worden heel nauwkeurig gemeten om bijvoorbeeld hun synaptisch gedrag te karakteriseren. Beeld Jan Mulders

De kelder van het lab is ingericht als trillingsvrije kooi van Faraday, waar het gedrag van de moleculen met speciale apparatuur kan worden gemeten. Het ene molecuul opent de deuren naar een hele familie van nieuwe moleculen en materialen, hoopt Nijhuis. En uiteindelijk tot een kunstmatig neuraal netwerk waarin de kunstmatige synapsen niet langer binaire informatiestromen verwerken (met nullen en enen), maar op analoge wijze te werk gaan.

‘Dat is ongekend’

Zover is het nog lang niet, geeft Nijhuis toe. Dat denkt ook Johan Mentink, die aan de Radboud Universiteit enigszins vergelijkbaar onderzoek doet. Mentink, niet bij het onderzoek van Nijhuis betrokken, noemt de ontdekking van de TU Twente een wetenschappelijke doorbraak: ‘Zij zijn erin geslaagd op moleculaire schaal een synaps te maken. Dat is ongekend.’

Zelf werkt Mentink aan onder andere optomagnetische synapsen, die schakelen op basis van licht. Het grote voordeel daarvan is dat ze veel zuiniger zijn. Een belangrijk nadeel is dat ze niet organisch zijn en dus minder geschikt zijn voor medische toepassingen.

En juist in deze laatste richting denkt Nijhuis met zijn wel organische vinding, naast alle toepassingen waar geen uitbundige hoeveelheid energie voorhanden is, zoals in zelfrijdende auto’s of drones. Hoe mooi zou het niet zijn als het lichaam gebruik kan maken van een superkrachtige en zuinige computer van zachte materialen in plaats van harde siliciumchips, droomt Nijhuis hardop.

Een eenvoudige opstelling om met het vloeibare metaal contact te maken met de moleculen. Het bijzondere is dat dit kan zonder de moleculen te beschadigen. Beeld Jan Mulders

Als voorbeeld noemt hij een implantaat dat op de visuele cortex wordt gezet en de informatie afkomstig van de ogen kan verwerken, als hulp voor blinden. Nu al wordt er voorzichtig geëxperimenteerd met implantaten, maar dit zijn grove, harde chips met (in dit specifieke voorbeeld) beperkt resultaat: de blinde drager ziet een beeld van slechts enkele tientallen pixels.

Andere nuttige, maar minder spectaculaire toepassingen zullen al eerder binnen handbereik komen, hoopt Nijhuis, zoals apparaatjes die insuline kunnen toedienen op basis van het eetpatroon en -gedrag van een suikerpatiënt.

Nu niet gelijk naar de gezondheidswinkel rennen, waarschuwt Nijhuis: ‘Er zal nog echt jaren en jaren fundamenteel onderzoek nodig zijn voordat we aan praktische toepassingen toe zijn.’