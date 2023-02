Een duurzame dansvloer die je vooral bewust moet maken, dat klinkt niet heel hoopgevend

Ruim drie jaar geleden kondigde Coldplay aan niet meer te gaan touren tot ze hadden uitgezocht hoe dat zo duurzaam mogelijk kon. Nu tourt Coldplay weer, met onder andere een zo efficiënt mogelijk reisschema, duurzame vliegtuigbrandstoffen en een beloningsprogramma om bezoekers zo duurzaam mogelijk naar concerten te laten reizen (een van de grootste CO 2 -bijdragen van concerten). Ook ligt er in de zaal een dansvloer die energie opwekt. Of dat echt helpt qua duurzaamheid is twijfelachtig, zo was het oordeel van experts bij wie de Volkskrant te rade ging.

Het is niet eens bekend hoeveel energie de vloer überhaupt oplevert, want de band heeft de vloerenleverancier betaald om zelf met die cijfers naar buiten te komen. Maar ook andere aspecten, zoals de duurzaamheidsimpact van de productie en het meeslepen van de vloer op tour zijn onbekend. Dan wordt het lastig beoordelen hoe duurzaam die dansvloer nou is. Wat niet heel hoopgevend is, is dat de vloerleverancier tegen de Volkskrant zei dat het vooral een manier is om te ervaren hoeveel moeite het kost om zo veel energie op te wekken. Zie je de woorden ‘duurzaamheid’ en ‘bewustwording’ in één zin, dan kun je er doorgaans van uitgaan dat iets niet daadwerkelijk duurzaam is.

Een veelgebruikte methode om de duurzaamheid van producten en diensten te beoordelen is de Levenscyclusanalyse (LCA). De duurzaamheidsimpact van alle levensfasen – van productie, via gebruik tot aan het levenseinde – wordt meegenomen en uitgedrukt in impactindicatoren, zoals uitgestoten CO 2 , maar ook giftige stoffen en waterverbruik.

Het lastige van LCA’s is dat de uitkomst nogal kan variëren afhankelijk van de ingevoerde data en gestelde systeemgrenzen. Maar het grote voordeel is dat een LCA dwingt om data, uitgangspunten en aannamen expliciet te maken. Wetenschapper en elektrische auto-expert Auke Hoekstra fileert geregeld spectaculaire claims over de (niet-)duurzaamheid van elektrische auto’s, in de categorie ‘Hummer duurzamer dan Toyota Prius’. Dan blijken in die berekeningen vaak gekke getallen te zijn gebruikt voor bijvoorbeeld hoe vervuilend batterijproductie is (cijfers uit de jaren negentig) of voor hoe schoon de huidige elektriciteit is die wordt gebruikt voor het opladen van auto’s (een energiemix met nauwelijks hernieuwbare energiebronnen).

Duurzaamheid is onzichtbaar en heeft vele kanten. Dan helpt het om te kwantificeren. Bij de rijksbegroting zeggen we ook niet: ‘Nou, dit voelt wel ongeveer in balans zo, laten we het maar doen.’ Dan wordt de discussie over of iets duurzaam is (of kan worden) nog moeilijk genoeg, maar dan hebben we in ieder geval een startpunt. Die transparantie ontbreekt bij deze dansvloer, met het gevaar dat een niet-duurzaam duurzaamheidsinitiatief steeds meer tractie krijgt.

Bij duurzaamheidsclaims zouden we eigenlijk altijd moeten vragen om de bijbehorende LCA of andersoortige navolgbare berekening. Geen transparante calculatie? Oké, dan krijg je geen aandacht, geen tijd, geen geld. Om met Cuba Gooding jr. in de film Jerry Maguire te spreken: ‘Show me the LCA!’

