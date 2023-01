Een dubbele boodschap over duurzaamheid in tech, maar laat die avocadoscanner maar komen

Duurzaamheid was een van de voornaamste thema’s op de CES in Las Vegas, de grootste technologiebeurs ter wereld, en niet alléén in woord en beeld.

Nee, met het vliegtuig naar Las Vegas reizen om daar ’s werelds grootste techbeurs CES te volgen, is niet duurzaam. Dat gezegd hebbende willen we toch wat woorden over duurzaamheid kwijt. Naast ‘de metaverse’ (de met VR-brillen te beleven virtuele werkelijkheid) was duurzaamheid het grote thema op de CES. In elk geval in woord en beeld.

Analisten en duiders buitelden over elkaar heen om te vertellen over technologie die de wereld op dit vlak beter maakt, terwijl zo’n beetje elke grote stand uitpakt met video’s en gigantische foto’s van koraalriffen, schildpadden en oerwouden. Daar kun je cynisch over doen, maar op zichzelf is het natuurlijk goed dat verpakkingen van hergebruikt materiaal worden gemaakt, om maar wat te noemen. Tegelijkertijd wordt het gemiddelde tv-scherm van fabrikanten als Samsung en LG dat de consument koopt steeds maar groter. Dat is dan weer minder goed nieuws: hoe groter het scherm, hoe hoger het energieverbruik.

Dezelfde dubbele boodschap is bij de elektrische auto’s te zien, die elk jaar een prominentere plek innemen op de technologiebeurs. Terwijl nieuwe Nederlandse innovatieve fabrikanten als Lightyear en Squad er alles aan doen om hun elektrische (en van zonnepanelen voorziene) auto’s zo gestroomlijnd (Lightyear) en licht (Squad) mogelijk te houden, staat de Amerikaanse pick-upfabrikant RAM er zo trots als een pauw met een elektrisch voertuig dat eruitziet als een tank. Voor de context: de drie meest verkochte auto’s in de Verenigde Staten zien eruit als een tank. Het stadsautootje-met-zonnepaneel Squad is ongeveer even groot als één wiel. De enige innovatie is dat die flatgebouwen op wielen nu voorzien worden van loodzware accu’s.

De Squad wordt gevoed door zonnepanelen. Beeld Getty

Sowieso is Las Vegas niet de meest logische achtergrond voor een thema als duurzaamheid. Wie zijn oog over de eindeloze platte daken van de casino’s en hotels laat gaan, ziet daar de nodige airco-units staan, maar geen enkel zonnepaneel. Dat voelt wonderlijk in de zuidelijk gelegen zonovergoten woestijnstad. Op meerdere plekken staan airco’s te blazen op nog geen 3 meter afstand van een heater.

Is het dan allemaal cynisme wat de klok slaat? Zeker niet. Genoeg bedrijfjes met draagbare zonnepanelen, waterzuiveringsoplossingen of apps die voedselverspilling moeten tegengaan; daadwerkelijke pogingen om de wereld wat duurzamer te maken via technologie. Al is het bij dit laatste ook altijd weer te vraag wat de ecologische voetafdruk is van de gebruikte algoritmen.

Een van de meest originele en tot de verbeelding sprekende pogingen komt van de Nederlandse start-up OneThird, genoemd naar het treurige gegeven dan eenderde van het al voedsel in de wereld wordt verspild. OneThird maakt een scanner waar bijvoorbeeld een avocado onder kan worden gelegd. De scanner, te gebruiken in supermarkten, vertelt dan of de vrucht rijp genoeg is om te worden gegeten. Het scheelt fijngeknepen vruchten in de schappen.

Al rijp om te eten? De avocado­scanner van de Nederlandse start-up OneThird. Beeld Getty

Natuurlijk kun je ook gewoon stoppen met het eten van avocado’s, maar dat zal voor Nederlanders even lastig zijn als het aan de kant zetten van de massieve pick-upauto’s door Amerikanen. Laat die scanner maar komen. Elke druppel op de gloeiende plaat is welkom.