Een doos handschoenen en 8 incontinentiematjes per patiënt per dag: het ziekenhuis gaat zijn afvalberg te lijf

Zo kan het duurzamer:

Wegwerphandschoenen

De blauwe wegwerphandschoentjes, waarvan de ic er dagelijks een hele doos per patiënt doorheen jaagt, kosten veel water: jaarlijks meer dan 2,8 miljoen liter. Dat is meer water dan er in een olympisch zwembad past. Hunfeld: ‘Per patiënt gebruiken we dagelijks 108 handschoentjes, maar dat is helemaal niet nodig. De verpakkingen zijn zo onhandig ontworpen dat de verpleging vaak per ongeluk te veel handschoentjes meetrekt. Die vallen dan op de grond en op de ic geldt: alles wat op de grond valt, moet weg.’ Verderop in het ziekenhuis buigen afstudeerders van de TU Delft zich nu over het ontwerp van een minder vervuilend materiaal en een handzamer verpakking.

Wegwerpschorten

Voor de intensieve verzorging worden dagelijks zestien wegwerpschorten gebruikt per ic-patiënt. Om te voorkomen dat er zoveel plastic verspild wordt, kijkt Hunfeld nu naar de mogelijkheid om de oude, wasbare linnen jassen weer in gebruik te nemen. Het weggooien van één plastic schort staat qua ecologische voetafdruk namelijk gelijk aan twintig keer wassen. ‘Oudere verpleegkundigen moeten daar soms om lachen. Zij zeggen: linnen jassen, het lijkt wel alsof we terug in de tijd gaan.’