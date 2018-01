Een borstrok bedekt het bovenlichaam. Waarom heet het dan een rok?

Ik kreeg een lezersbrief; of ik nog wist wat een 'borstrok' was. Ja, helaas wist ik dat nog. Ik heb zelf een borstrok gedragen, als klein kind. Een hemd van gebreide wol, dat in de winter gedragen werd over het gewone, katoenen hemdje heen. Het was een onding, dat vreselijk kriebelde. Zowat alle kleren kriebelden, vroeger, maar kinderen móésten een 'wolletje' aan, anders werden ze ziek. Met de jaren zeventig kwamen ook andere inzichten, en ik hoefde de borstrok niet meer aan. Ook de zware wollen dekens op mijn bed werden vervangen door een donzen dekbed. Ik weet nog wat een verrukkelijke sensatie dat was, de eerste nacht. Alsof je in een wolk mocht slapen.