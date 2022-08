Een bejaarde dame hechten in een pub vol rouwende Ieren leek me niet praktisch

In de periode van 9/11 werkte ik als huisarts in Ierland. Op de dag na de aanslagen werd ik ontboden in een Ierse dorpskroeg. Er was net een begrafenis geweest en in de pub waar ze daarna op de dode dronken, was een bejaarde dame onderuitgegaan. Een beetje beduusd zat ze op een stoel met een theedoek tegen haar bebloede kop, haar pint of Guinness halfleeg voor haar op tafel.

De wond was wat rafelig en een pub vol rouwende Ieren leek me een minder praktische hechtplek dan de huisartsenpraktijk. Helaas had iedereen in de pub al wat Guinness op de dode gedronken, dus ik besloot haar zelf in mijn auto mee te nemen. Onderweg vertelde ze dat haar dochter in New York woonde en ze niet wist of haar dochter veilig was – telefonisch kon ze geen contact krijgen. Ze had de halve nacht van angst wakker gelegen. Uiteindelijk had ze een paar Ierse whiskeys gedronken om in te slapen, wat zo effectief was dat ze zich vanmorgen had verslapen en daarom haastig, zonder ontbijt, naar de begrafenis was gegaan. Daarna was een halve Guinness voldoende om haar van haar barkruk af te doen kieperen – met mijn hechtklusje tot gevolg.

In de huisartsenpraktijk heb ik haar gehecht, een boterham voor haar gesmeerd en haar daarna terug naar de kroeg gereden. Ik kreeg een dikke zoen en de belofte van een Guinness na mijn dienst. Die avond hoorde ik, onder het genot van mijn Guinness, dat haar dochter ongedeerd was.

Enkele jaren terug had ik in Utrecht óók een dienst waarbij ik de patiënt wilde meenemen. Met de auto van de huisartsenspoedpost maakten we een visite bij een oudere heer. Hij had pijn en moest naar het ziekenhuis − op 5 minuten rijden. Maar hij was door de pijn te onrustig voor een taxi en de ambulancedienst kon hem door drukte pas na drie kwartier komen halen. ‘Dan brengen wij hem toch even!’, zei ik enthousiast tegen de chauffeur van de spoedpost. Maar nee. Strikte regels. Juridisch ben je niet gedekt als er dan wat gebeurt, legde de chauffeur uit. Nou vind ik niks zo leuk als burgerlijke ongehoorzaamheid, maar ik wil ook geen chauffeurs in problemen brengen met mijn systeemrebellie. Dus heb ik met bezwaard hart een ambulance besteld en zijn we vertrokken, de bejaarde man ontredderd achterlatend.

U kunt raden bij welke patiënt ik meer plezier had in mijn gedokter. Werk is leuker wanneer je een beetje van je eigenheid erin mag gooien, mag improviseren, wanneer het ertoe doet dat jij daar bent en niet een willekeurige ander met hetzelfde protocol.

De leukste dingen zijn onverwacht. Persoonlijke vrijheid en avontuur maken ook vakanties zo fijn. De mooiste vakantieherinneringen zijn vaak aan plekken waarvan je niet wist dat ze bestonden en mensen van wie je niet wist dat je ze zou ontmoeten. Als werk de ruimte laat voor improvisatie, ontsnappen aan de dwang van het beeldscherm en afwijken van protocollen, voelt het soms net als vakantie, vrij en avontuurlijk.

Rinske van de Goor is huisarts